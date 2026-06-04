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勞力士蠔式錶慶百周年　標誌性綠色錶款齊發

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▲▼ Rolex,Tudor 。（圖／公關照）

▲勞力士慶祝蠔式錶誕生百周年推出Oyster Perpetual 41黃金鋼款腕錶，326,000元。（圖／勞力士提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

勞力士（Rolex）今年歡慶品牌首款防水錶Oyster蠔式腕錶問世百周年，宣布升級其頂級天文台精密時計認證（Superlative Chronometer certification），增設防磁性、可靠性與綜合標準的可持續性3項認證標準；品牌同時發表Oyster Perpetual 41（蠔式恒動型 41）黃金鋼腕錶向百年製錶成就致敬，外圈與錶冠以黃K金打造，呼應早期蠔式錶設計，而錶冠上鐫刻數字「100」、石板灰色面盤上以「100 YEARS」取代傳統「SWISS MADE」字樣，以及品牌名與分鐘刻度軌道周圍的小方格均以綠色呈現，彰顯蠔式錶100周年傳奇。

▲▼ Rolex,Tudor 。（圖／公關照）

▲勞力士Oyster Perpetual 36腕錶搭配紀念花紋圖案備受矚目，227,500元。

另一話題之作為採用移印工藝的Oyster Perpetual 36（蠔式恒動型 36）腕錶，在面盤展現繽紛多彩的紀念花紋圖案，金曲歌王蕭敬騰已快手搶下此款勞力士新錶；而勞力士標誌性綠色也成為年度新款的主色調，Oyster Perpetual 28 18K金錶於綠色漆面點綴綠色血石時標，Oyster Perpetual Datejust 41腕錶白色黃金及蠔式鋼款則搭配漸變綠色面盤，優雅設計被不少勞迷鎖定。

▲▼ Rolex,Tudor 。（圖／公關照）

▲勞力士Oyster Perpetual 28 18K金錶於綠色漆面點綴血石時標，1,071,000元。

▲▼ Rolex,Tudor 。（圖／公關照）

▲勞力士Oyster Perpetual Datejust 41腕錶白色黃金及蠔式鋼款，搭配漸變綠色面盤，395,000元。

複雜功能錶款亦有新作，勞力士帆船賽計時腕錶回歸，新一代Oyster Perpetual Yacht-Master II（蠔式恒動遊艇名仕型 II）設計直觀，操作帆船比賽倒數計時功能更簡易，僅需按下4時位置按鈕，即可啟動倒數計時功能，倒數計時分針和秒針以逆時針方向運行，清晰易辨；深受錶迷追捧的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona推出鉑金鋼款顯露機芯，以不鏽鋼主體搭配鉑金錶圈邊緣與底蓋，搭配白色琺瑯面盤與淨灰色Cerachrom陶質外圈，特別是測速計的數字橫排巧妙呼應出代設計，此外，採用藍寶石水晶透明底蓋可欣賞機芯。

▲▼ Rolex,Tudor 。（圖／公關照）

▲新一代勞力士Oyster Perpetual Yacht-Master II腕錶操作更容易，18K金款 2,057,500元。

▲▼ Rolex,Tudor 。（圖／公關照）

▲勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona鉑金鋼款腕錶。

同集團的帝舵表（TUDOR）則展現「天生敢為」精神，繼粉紅款與火鶴藍色款後，再為Black Bay Chrono 39增添亮眼新色，推出黃黑雙色面盤設計的新Black Bay Chrono 39 "Bumblebee"（碧灣計時型39「大黃蜂款」）腕錶，以圓拱形亮黃色為基底，搭配兩個內凹式的黑色圓紋副計時盤，呈現對比鮮明的視覺效果，而整體厚度優化至13.1毫米，提升佩戴舒適度，內載計時機芯MT5813型機芯，具70小時動力儲存。

▲▼ Rolex,Tudor 。（圖／公關照）

▲帝舵表 Black Bay Chrono 39「大黃蜂款」呈現醒目的黃色錶面與黑色副計時盤，203,000元。（圖／帝舵表提供）

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關鍵字：

勞力士, Rolex, Tudor, 帝舵表

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