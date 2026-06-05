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亮珠寶／卡地亞LOVE手環變彩色了　粉紅藍寶好甜美、還有繽紛款能選

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▲▼ Cartier,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲卡地亞LOVE手環（由上至下）為經典玫瑰金款，白K金鑲鑽款，藍寶石款，鑲10顆彩色寶石玫瑰金款，沙弗萊石款，鑲10顆彩色寶石白K金款，鑲10顆彩色寶石玫瑰金款與鑲粉紅藍色寶石手環。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）1969年於紐約誕生的LOVE手環風靡全球超過半世紀，依然是時尚男女的最愛，去年從需要專屬螺絲刀「解鎖」的硬式手環，搖身一變成為柔軟自如能與肌膚緊密貼合的LOVE Unlimited手環，再度引發轟動，而今年為需要解鎖的手環增添鑲嵌彩色寶石的繽紛款式，可與既有的卡地亞手環自由疊搭，穿戴出個人風格。

▲▼ Cartier,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲模特兒戴著卡地亞鑲粉紅色藍寶石與鑽石LOVE手環，手拿玫瑰金鑲10顆彩色寶石LOVE手環。

六款卡地亞LOVE手環新作品延續經典硬式手環設計，其中三款作品分別運用粉紅藍寶石、藍寶石或沙弗萊石榴石，沿著LOVE系列的經典橢圓輪廓進行環繞鋪陳，經典螺絲元素則點綴美鑽，流露活潑的氣息。

▲▼ Cartier,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲疊搭卡地亞LOVE白K金鑲鑽或鑲嵌彩色寶石手環，亮眼出眾。

另外三款卡地亞LOVE新作則將10顆漸變色彩的寶石融入螺絲元素的設計之中，展現冷暖色調間的細膩變化。其中，黃金款和玫瑰金款手環飾有粉色和黃色藍寶石、橙色錳鋁榴石、綠色沙弗萊石榴石與紫水晶；白金款手環則鑲有海水藍寶、粉色藍寶石、藍寶石、坦桑石及紫水晶。新款LOVE手環從濃郁飽滿的色調到淡雅柔和的粉彩色系均備，展現獨具一格的品牌美學。

▲▼ Cartier,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲BVLGARI B.zero1系列手環各有18K金、白金與玫瑰金款式。（圖／寶格麗提供）

寶格麗靈感源自羅馬競技場的經典B.zero1系列也持續進化，今年新款手環將 B.zero1 標誌性的建築語彙融入 Tubogas 螺旋結構之中，手環採用隱形開口設計，並以中央裝飾元素作為扣環，時髦風格與佩戴舒適性兼具，共有白K金、黃K金與玫瑰金三種材質供選擇；此外，BVLGARI BVLGARI系列新添繽紛樣式，推出玫瑰金鑲嵌圓形切割珍珠母貝、紅玉髓、青金石與孔雀石手鍊，與夏季亮色穿搭絕配。

▲▼ Cartier,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲BVLGARI BVLGARI系列玫瑰金彩寶手環。

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關鍵字：

Cartier, 卡地亞, 寶格麗, BVLGARI

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