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Aesop把整間店變成花店！全系列香水讓你一次試遍、買2瓶送鮮花

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▲▼AESOP花店。（圖／品牌提供）

▲Aesop大安概念店將於6/8起變身為街角花店。

記者曾怡嘉 ／台北報導、攝影　圖／品牌提供

迎接夏季到來，Aesop與TSUBAKI思波綺不約而同推出期間限定快閃體驗，Aesop將概念店化身為繁花盛放的街角花店，帶來沉浸式香氛探索；思波綺則於中山捷運站打造期間限定快閃沙龍，邀請消費者感受山茶花修護魅力。

▲▼AESOP花店。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼AESOP花店。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲店內只陳列品牌香水，並以大量花卉搭配植物打造靜謐空間。

Aesop將概念店變身期間限定花店，將於大安概念店、南西概念店推出夏季期間限定「街角花店」，以大量花卉與植物裝置打造沉浸式空間，並首度將店內陳列全面換成品牌全系列香水，讓消費者一次體驗完整香氛作品。

▲▼AESOP花店。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲凡購入2瓶香水，即可獲得裝有鮮花的品牌客製花束袋。

活動首站將於6月8日至14日在Aesop大安概念店登場，接著6月15日至28日移師南西概念店，現場除了可體驗品牌經典的個人化香氛諮詢服務，也準備了冰品供來店顧客消暑，在炎熱夏日中享受片刻放鬆時光。此外，活動期間凡購買兩支以上Aesop系列香水，即可獲得裝有鮮花的Aesop客製花束袋，為香氛體驗增添儀式感。

▲▼TSUBAKI快閃店。（圖／品牌提供）

▲TSUBAKI攜手發發推出聯名特調飲品，只送不賣。

TSUBAKI思波綺則攜手發發打造「TSUBAKI思波綺快閃沙龍計畫－feat.發發」，即日起至14日在中山捷運站廣場登場。快閃店以品牌代表性的山茶花紅作為主視覺，現場規劃體驗區與拍照打卡區，讓消費者近距離體驗，活動期間每周五、六、日，只要完成指定任務，即可獲得思波綺0秒髮膜體驗組及發發聯名特調飲品乙杯，數量有限，送完為止。

關鍵字：

標籤:**Aesop, 思波綺, 快閃店, 香氛探索, 山茶花魅力

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