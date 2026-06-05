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珍妮佛羅培茲美胸「呼之欲出」辣翻　引兩極評論「好壓迫」

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▲▼珍妮佛羅培茲 。（圖／CFP）

▲珍妮佛羅培茲在紐約宣傳新片《同事以上，戀人未滿》，以火辣的Miss Sohee禮服搭配海瑞溫斯頓珠寶亮相。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢女星珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）近期展開Netflix新電影《同事以上，戀人未滿》（Office Romance）宣傳，每一場公開活動就是她的服裝秀時間，最令人震撼是紐約首映時穿著南韓設計師品牌Miss Sohee的裸色蕾絲馬甲式禮服，擠出豐滿上圍，美胸「呼之欲出」，性感指數破表，但也引來兩極評論，有粉絲大讚美極了，也有網友驚呼「好壓迫」。

▲▼珍妮佛羅培茲 。（圖／翻攝IG）

▲珍妮佛羅培茲全套Tom Ford鱷魚皮壓紋服裝配愛馬仕鱷魚皮柏金包。（圖／CFP）

56歲的珍妮佛羅培茲向來勇於展現凹凸有致的火辣曲線，此次現身《同事以上，戀人未滿》紐約首映會，穿著Miss Sohee馬甲禮服盡顯身材優勢，裸色蕾絲上點綴施華洛世奇水晶玫瑰、細緻的白色櫻花圖樣，以及運用水晶鑲嵌而成的仙鶴圖騰，風格華美，她同時佩戴海瑞溫斯頓（Harry Winston）鑲嵌約12.9克拉美鑽的Winston Cluster系列耳環，指間與手腕綴以同系列4.2克拉鑽石戒指與總重30.2克拉鑽石手環，完美展現巨星風采。

▲▼珍妮佛羅培茲 。（圖／CFP）

▲珍妮佛羅培茲於倫敦宣傳時穿Richard Quinn 2026秋冬系列禮服亮相。（圖／CFP）

珍妮佛羅培茲在《同事以上，戀人未滿》飾演航空公司執行長，因此宣傳服中包括一套Tom Ford酒紅色鱷魚皮紋的大衣與靴子，再配上她珍藏的百萬愛馬仕鱷魚皮柏金包，展現幹練執行長氣勢；而前進倫敦宣傳時，她換穿當地設計師品牌Richard Quinn 2026秋冬系列禮服，雖然包緊緊，但高領長袖亮片上衣仍能突顯她的曼妙曲線，配上螢光粉紅色的緞面裙，相當搶眼，也讓多數網友盛讚「比紐約場漂亮」。
 

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關鍵字：

珍妮佛羅培茲, Hermes, 愛馬仕

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