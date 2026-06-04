海綿寶寶聯名防曬棒、飛天小女警痘痘貼報到！今夏最萌保養周邊一次收

▲海綿寶寶可愛魅力讓人全部都想收。

記者曾怡嘉 ／台北報導

聯名熱潮持續延燒，美妝保養品牌紛紛找來人氣卡通角色助陣。未來美攜手《海綿寶寶》推出限定防曬棒禮盒，護妍天使則找來《飛天小女警》推出限量造型痘痘貼，從防曬到痘痘護理都掀起一波療癒收藏風潮。

迎接品牌10周年，未來美攜手《海綿寶寶》推出全新聯名企劃，將比奇堡的繽紛活力融入夏季保養，以「可愛爆擊×頂規防護」為主題，推出兩款限定防曬棒禮盒。此次主打「海綿寶寶．美白光感防曬棒禮盒 SPF50+ PA+++」及「派大星．清透水感防曬棒禮盒 SPF50+ PA+++」，皆採用方便補擦的棒狀設計，適合通勤、旅遊及戶外活動使用。

其中海綿寶寶款主打亮白光感防護，派大星款則強調清透水感膚觸，兩款包裝分別以角色代表色打造高辨識度設計。禮盒同步附贈限定周邊，海綿寶寶款搭配海綿寶寶空氣瀏海髮捲夾，派大星款則附上派大星版本，增添收藏樂趣。

護妍天使則推出全新《飛天小女警》限量造型痘痘貼，延續品牌過往角色聯名話題，再度瞄準喜愛可愛風格的消費者。此次系列共推出4款特色包裝，包含花花、泡泡、毛毛三位主角限定款，以及集結經典反派角色的特別版本。除了三位小女警之外，也能看到Mojo Jojo、多金公主、毛茸怪獸等人氣角色現身。