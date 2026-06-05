油頭救星來了！艾瑪絲、AVEDA推頭皮控油新品　涼感去味一瓶搞定

記者曾怡嘉 ／台北報導

高溫潮濕的夏季容易讓頭皮面臨出油、悶熱與異味困擾，不少髮品品牌也將保養概念延伸至頭皮護理。從頭皮淨化液、調理噴霧到控油洗髮精，主打潔淨、舒緩與維持頭皮健康，成為近期髮品市場關注焦點。

＃艾瑪絲 5α捷利爾頭皮淨化液EX版

AROMASE艾瑪絲祭出全面升級版「5α捷利爾頭皮淨化液EX版」，將臉部護膚常見的保養成分導入頭皮護理，打造更進階的頭皮保養方案。新版配方加入「甘草次酸維他命精華LICORA+」，結合甘草次酸、菸鹼醯胺及泛醇等成分，搭配水解荷荷芭脂與大豆來源淨味成分，希望在頭皮清潔之外，同時兼顧舒適度與潤澤感。

#AVEDA 蘊活淨瑕頭皮調理液

AVEDA推出「蘊活淨瑕頭皮調理液」，瞄準夏季控油與頭皮舒適需求，結合專利乳桿菌發酵物與依克多因，搭配甘草與PCA鋅等成分，協助維持頭皮清爽狀態。同時融合檸檬、柑橘、橙花與薄荷香氣，一噴即可帶來涼感體驗。

#HAIR RITUEL 賦活重升極淨喚活洗髮精

HAIR RITUEL「賦活重升極淨喚活洗髮精」，鎖定容易出油的頭皮需求。添加品牌主打的植物極淨因子，並結合爪哇茶萃取與紅沒藥醇，協助清潔多餘油脂，同時兼顧頭皮舒適度。品牌表示，希望達到深層潔淨卻不過度帶走水分的洗髮體驗。

#BLACK FORET 去屑止癢強健髮根洗髮精

韓國髮品品牌BLACK FORET推出「去屑止癢強健髮根洗髮精」，以高密度碳酸泡沫進行頭皮清潔，瞄準夏日去屑與舒緩頭皮搔癢需求，添加甘寶素成分，在清潔同時維持頭皮保濕感受。