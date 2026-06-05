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科幻片《揭密日》名錶搶鏡　男主角戴Hamilton上陣

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▲▼ 揭秘日 。（圖／CFP）

▲柯林佛斯（左）與艾蜜莉布朗一同宣傳科幻電影《揭密日》，笑得開心展現好交情。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

由名導史蒂芬史匹伯執導的科幻電影《揭密日》（Disclosure Day），將於10日在台灣正式上映，主演的奧斯卡影帝柯林佛斯（Colin Firth）、金球獎得主喬許歐康納（Josh O'Connor）與金球獎最佳女配角艾蜜莉布朗（Emily Blunt）合體宣傳，展現好交情，他們在紅毯上盛裝，片中時尚行頭也有亮點，男主角們都戴Hamilton（漢米爾頓）腕錶上陣。

▲▼ 揭秘日 。（圖／CFP）

▲喬許歐康納穿Dior男裝並別上幸運草胸針現身《揭密日》首映會。（圖／CFP）

Hamilton被譽為「電影製作人的御用製錶商」，經常於好萊塢大片亮相，新片《揭密日》也可見其蹤影，男星喬許歐康納飾演的Daniel Kellner博士佩戴品牌卡其陸戰系列機械腕錶，反映角色的堅定信念。他於新片首映會則穿著Dior男裝搭配幸運草造型胸針，瀟灑模樣十分迷人。

▲▼ Hamilton 。（圖／公關照）

▲喬許歐康納飾演的Daniel Kellner博士佩戴卡其陸戰系列機械腕錶，22,000元。

▲▼ Hamilton 。（圖／公關照）

▲柯林佛斯飾演的Noah Scanlon佩戴爵士系列Open Heart腕錶，35,000元。（圖／Hamilton提供，以下同）

柯林佛斯於《揭密日》飾演的Noah Scanlon，則佩戴Hamilton爵士系列Open Heart腕錶，面盤採開窗設計呈現機械之美，呼應片中角色對深層系統的敏銳理解所形塑的特質。片中亮相的兩款腕錶選擇絕非偶然，均巧妙彰顯角色的性格。


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關鍵字：

Hamilton, 漢米爾頓, Dior

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