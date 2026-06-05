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G-SHOCK與AI聯手造強悍錶 　黑曜石色好帥

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▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK黑曜石配色MTG-B4000BD-1A腕錶，42,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下品牌G-SHOCK近年將AI人工智慧技術導入製錶流程，由人類設計師提供基礎概念，再透過AI針對品牌歷年大量的耐衝擊數據進行模擬分析，建構出高強度結構與最佳化的3D模型，最後由人工進行精密修整，開創出兼具機能性與美學的強悍錶款，去年面世的MTG-B4000系列即為AI與設計團隊共同研發，獲得市場好評，品牌趁勝追擊再發表黑曜石配色錶款MTG-B4000B-1A與MTG-B4000BD-1A，提供豐富選擇。

▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK配有柔軟又耐用的聚氨酯錶帶的MTG-B4000B-1A腕錶，40,000元。

G-SHOCK黑曜石色MTG-B4000B-1A與MTG-B4000BD-1A腕錶均為日本製，搭載品牌經典的TRIPLE G RESIST防護結構，品牌提升結構強度的同時實現輕薄化，前者配備聚氨酯錶帶，並於多層碳纖維框架與錶盤綴以鮮豔紅色，展現動感運動風格；型號MTG-B4000BD-1A則採用不鏽鋼與碳纖維強化樹脂打造的多層複合式錶帶，兼具金屬的堅固與樹脂的輕盈，整體經黑色IP處理，呈現一致的黑曜石質感。兩款新錶均配備Tough Solar太陽能電力系統、世界六局電波時間校準訊號，以及可透過藍牙與智慧型手機配對的Mobile Link功能，能透過專屬應用程式自動調整至精確時間，防水200米。

▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲CITIZEN光動能GMT兩地時間顯示腕錶台灣限量20只，22,800元。（圖／CASIO提供）

CITIZEN旗下專業運動腕錶PROMASTER系列，近日於「LAND」系列中推出全新GMT兩地時間顯示腕錶，以新尺寸39.5毫米錶徑登場，外觀設計靈感源自大自然中的岩層，面盤採用獨特的礫石質感設計，型號BJ7150-50E採用銀色不鏽鋼錶殼與錶帶，搭配沉穩的黑色礫石面錶盤，並以亮眼的紅色GMT指針進行點綴；另一款型號BJ7155-05X則採用軍綠色調錶盤與尼龍錶帶，結合灰色電鍍錶殼，兩款新錶均搭載光動能GMT機芯Cal.B878，是戶外運動或旅行的最佳配件。
 

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關鍵字：

CASIO, G-SHOCK, CITIZEN

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