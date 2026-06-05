雨天室內晾衣「3小時乾透」　曬衣陣型、除濕＋風扇助攻乾最快

▲雨天曬衣在室內乾衣，潮濕是大敵。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／綜合報導

近日幾乎全台有雨，之後還要連下好幾天，空氣濕度飆高，許多民眾最頭痛的家事絕對是「洗衣服」。居住空間狹小，可能還沒有陽台，衣服晾在室內好幾天不乾，甚至散發出陣陣宛如臭抹布的霉味，讓人超崩潰。在室內曬衣服想快乾，需要掌握「創造氣流通道」與「家電夾擊」的黃金法則，有幾招室內晾衣的神技，讓你在雨天也能輕鬆打破衣服曬不乾的窘境。

▲曬衣的排列方式有助於快速乾衣。（圖／翻攝日本LION生活研究所）

陣型決定乾燥速度

日本 LION 生活研究所曾針對室內晾衣的排列形狀進行實測，結果發現，不同的排列方式，衣服乾燥的時間有著驚人差距，使用拱形排列法（兩邊長、中間短）要比 V 字形排列法、長度漸進排列法的方式，乾燥時間快上 30 分鐘，原理在於當室內微弱的空氣流動通過曬衣架時，中間留出的空隙會形成一個自然的「空氣通道」，引發上升氣流。這股氣流會迅速帶走衣物上的水分，實測發現比隨便亂曬能提早近 30 分鐘全乾。

拱形排列法的方式是將曬衣架兩側、外側掛上最長、最厚重的衣物（如長褲、大衣、連身裙），越往中間則掛越短、越輕薄的衣物（如內衣褲、短袖、襪子），讓衣服長度呈現一個「凸」字或拱門形狀。 專家建議有人曬衣服習慣從左到右、由長到短一字排開的「長度漸進排列法」，這種排法會讓氣流完全被最前方的長衣服擋死，風進不去、濕氣出不來，衣服最容易悶到發臭。

其他特殊衣物包括最難乾的「厚棉帽T」，如果正著曬，帽子重疊處和腋下永遠濕漉漉，達人建議改用夾子「倒過來夾住衣服下擺」晾曬，讓帽子垂下、腋下完全張開，乾燥速度能快上一倍。另外，牛仔褲或長褲別平平地掛，利用四角夾架把褲管撐成「圓筒狀隧道」，讓空氣能鑽進褲管內部，乾得更快。

▲循環扇或電風扇可協助氣流流動乾衣。（圖／翻攝日本山善官網）

除濕機＋電風扇「擺法很重要」

很多人在室內晾衣服，雖然開了除濕機，卻覺得效果有限。台電與家事專家指出，關鍵在於沒有帶動「微氣候循環」。梅雨季最強的雙電器乾衣設定要這樣做：



・空間配置： 將曬衣架放置在房間中央，不要貼著牆壁。因為牆壁在雨天本身也會吸附濕氣，貼牆曬只會降低效率。

除濕機位置： 放置在衣物正下方。將出風口轉為「仰角向上」或開啟「自動擺風」模式。除濕機排出的乾燥熱風會自然向上升，直接烘烤衣物最難乾的下擺。



・電風扇的關鍵位置： 將電風扇（或循環扇）放置在衣架的側邊或斜後方 45 度角，開啟「弱風」並設定「左右擺頭」，擺頭角度儘量控制在 45 度以內，不要太大以免吹散乾空氣，並把扇面往上吹，不要平吹。

這個組合的原理是除濕機負責「吸乾環境水分並吐出乾燥熱風」，而電風扇則負責「把這股乾爽的熱風強行吹進衣服的縫隙中」，並撥開衣物周圍聚集的濕氣。在兩者聯手夾擊下，通常 3 小時左右，室內的衣服就能變乾透。室內晾衣時，每件衣服之間至少要保持「一個拳頭（約 10~15 公分）」的寬度，給予足夠的通風空間。