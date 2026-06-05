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UNIQLO再推夢幻聯名！F.RISSO把手繪花卉、氣球裙搬進夏日衣櫥

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記者鮑璿安／綜合報導

UNIQLO 再度找來義大利設計師 Francesco Risso 合作，推出全新 UNIQLO F.RISSO 2026 夏日膠囊系列，以「Made for Dreaming 織入奇想」為主題，把他擅長的藝術感印花、鮮明色彩與流動輪廓，重新轉譯成更適合日常穿搭的 LifeWear 單品。系列將於 6月19日 在指定店舖與網路商店登場，主打把「為夢而生」的想像力，真正穿進每天的衣櫥裡。

▲▼ uq 。（圖／品牌提供）

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▲UNIQLO 再度找來義大利設計師 Francesco Risso 合作，推出全新 UNIQLO F.RISSO 2026 夏日膠囊系列 。（圖／品牌提供）

這次聯名的迷人之處，在於它不是單純把設計師印花搬上衣服，而是把 Francesco Risso 一貫帶點玩心、又帶點藝術張力的語言，收進 UNIQLO 一向擅長的舒適剪裁與實穿基礎裡。系列裡看得到大量手繪感花卉、幾何紋理、條紋與亮色調交錯出現，輪廓也從合身到寬鬆、從柔和到立體，讓夏天的穿搭不只清爽，還多了一點情緒和表情。

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▲女裝 領結洋裝(短袖) NT$1,290 。（圖／品牌提供）

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▲SUPIMACOTTON寬版 T 恤(短袖) NT$590 。（圖／品牌提供）

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▲女裝 印花寬版洋裝 (短袖)NT$1,290 。（圖／品牌提供）

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▲女裝 抓皺氣球中長裙NT$1,290 。（圖／品牌提供）

若要先鎖定話題款，奶油黃色領結洋裝絕對是本季亮點之一，短袖設計加上胸前立體打褶與領結細節，讓整體在優雅和輕盈之間取得很剛好的平衡；另一款抓皺氣球中長裙則把近幾季持續發燒的氣球輪廓穿得更日常，蓬起來卻不過度誇張，搭一件簡單背心或短版上衣就很有造型感。想走更明亮一點的夏日風格，帶有螢光調花卉的印花寬版洋裝也很值得試，整件像把陽光和花園一起穿上身。除了女裝的夢幻感，系列同樣兼顧中性穿搭族群，像是 船型領T恤、短版條紋POLO衫、寬版T恤、DRY網眼POLO衫 等，都延續 UNIQLO 的好穿基底，再用 Risso 的色彩和比例重新整理，讓基礎款多了記憶點。

同場加映

日本原宿街頭文化代表品牌 WEGO 終於登台了！首間實體店選在西門町誠品生活武昌店 4 樓， 等於把日本年輕人熟悉的流行節奏，復古校園風、甜酷Y2K幾乎零時差搬進台灣，早就話題不斷。這次最值得先鎖定的單品，毫無懸念就是海外首發、也是台北限定販售 的 「點點蕾絲綁帶手提包」。WEGO把日本近年超熱門的「推活文化」帶進台灣，把原本用來展示徽章、娃娃與偶像周邊的 痛包 概念，翻成更適合日常穿搭的甜酷版本。設計上以今年高熱度的點點元素為靈感，搭配手繪感細節與蕾絲綁帶，整體有種可愛卻不過分甜膩的「慵懶感點點」氛圍，裝入娃娃更加可愛，內部隔層也採可拆卸設計，能依需求在 3 格到 1 格 間自由切換，兼顧展示、收納與實用性。

▲▼WEGO 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲▼WEGO 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲直擊包款配件十分好買 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼WEGO 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

除了限定單品，WEGO這回也把品牌最擅長的日系街頭混搭感一起帶進來， Y2K、學院、龐克、甜酷、機能與宅系推活元素全部攪在一起，女裝落在7成、男裝3成，讓不同穿衣性格的人都能找到對味單品。編輯直擊也發現許多配件包款單品值得入手，從髮夾、項鏈、吊飾、帽子到皮帶應有盡有，價格也十分甜，和日本售價差距不大，基本款夏季服飾多數都千元有找，兼具叛逆與復古風格。

關鍵字：

UNIQLO, 夏日聯名, 藝術設計, 膠囊系列, FrancescoRisso

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