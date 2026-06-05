告別越收越亂的無效勞動！日本家事達人分享「5倍速做家事的方法」

▲許多人都認為收納整理很費精神。（圖／AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／綜合報導

多數人在匆忙的生活中，面臨家裡「不夠整齊」的挫折，日本《創造個人時間的5倍速家事》作者 Nagisa，近期在花王生活網站中，分享透過「建立機制」落實 5 倍速整理的省時清爽生活。

為什麼家裡總是覺得混亂但不想動手整理？近期日本的家事調查指出，覺得麻煩、自己不擅長收拾，加上東西實在太多而收不完，還有坦言生活太忙、根本沒時間都是主因。整理收納顧問也是兩個孩子的母親的 Nagisa，則摸索出「5 倍速家事」的心法，強調：「5 倍速家事不是要你動作變快、按快轉鍵，而是要減去生活中『尋找物品、猶豫不決、做白工重來』的隱性時間。只要建立起順暢的機制，做家事就能變得自然省力。」

▲網路上完美的家居狀態不是日常。（圖／達志示意圖）

Nagisa 指出，很多人常常被社群媒體上完美如樣品屋的照片制約，誤以為收拾就是必須「瘋狂斷捨離」或「隨時保持一塵不染」，這反而拉高了心理門檻。以下 5 個秘訣不需按順序執行，只要選擇「現在能做得到的」一兩項開始嘗試，就能感受到生活動線的改變：

秘訣 1：釐清「為什麼想收拾」的明確目的

別為了收拾而收拾。先問問自己，希望改變後的空間能帶來什麼樣的生活？是「希望回家能好好放鬆」、「想要育兒更順手」，還是「想減少家事時間，多留點空檔給自己」？當目的明確了，自然就能決定要從哪個區域開始著手，以及需要整頓到什麼程度，不再迷茫。

秘訣 2：改用「使用頻率」來進行物品分類

傳統的「要留／不留」斷捨離容易讓人產生罪惡感，進而猶豫不決。Nagisa 建議改用時間軸來區分物品：「每天用／偶爾用／現在沒在用」。 把「現在沒在用」的東西移到較遠的儲藏區，讓生活核心區域（如客廳、桌面）只留下「每天用」的物品。光是拿掉不常用的雜物，就能大幅縮短拿取與尋找的時間，生活流暢度立刻提升。

▲依照使用頻率收納。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

秘訣 3：順應日常動線，為物品訂定「專屬住所」

每次收好很快又變亂，核心原因往往是「收納位置太難歸位」。每天必用的物品，一定要設定在「使用場所的附近」或「日常走動的必經動線上」，像孩子洗完澡要穿的睡衣，不要大費周章收進臥室深處，直接在脫衣服、洗澡的浴室旁擺一個專用置物籃收納。讓「脫衣、洗澡、順手拿睡衣」的動作自然連成一線。將收拾從「需要刻意咬牙堅持的行為」，變成順手完成的「日常習慣」。

秘訣 4：收納用品一定要擺在「最後一步」才購買

這是一般人最常犯的錯誤，看到漂亮的收納盒就先買，結果反而不合用、變成新雜物。正確的步驟是，等物品的總量確定、篩選分類完畢、且擺放位置通通決定好了之後，最後才去測量尺寸購買收納用品。挑選時，請務必將「好拿、好收、好清洗的實用性」排在「視覺美觀」之前。

▲別先買收納用品再來想用途。（圖／達志示意圖）

秘訣 5：拋棄完美主義，建立「物歸原位」的家庭默契

客廳既然是家人共同活動的空間，有生活痕跡、會變亂是再自然不過的事。與其強求隨時一塵不染，不如確保散亂時「大家都能輕鬆將物品歸位」。當家人把東西亂放時，不要用命令式的口氣吼「快去把客廳收拾乾淨」，而是使用「把這個東西送回原位」的方式來表達。收納的本質不是為了控制家人，而是為了讓自己不累、打造充滿餘裕的居家氛圍。