LIFE經典／巴西聖保羅的「麥塊大樓」　用疊疊樂的魔幻低調點亮街區

▲巴西聖保羅落成的複合式建築Valente。（圖／翻攝FGMF建築事務所官網）

記者蔡惠如／綜合報導

近期在巴西聖保羅落成的複合式建築「Valente」，為建築帶來新話題，以幾何堆疊外型加上低調色彩，讓這棟 21 層樓的巨塔低調卻不平凡的存在於街區，像是一個默默發光的地標，其由知名建築事務所 FGMF 操刀，以獨特的立體幾何美學呈現。

Valente 座落於聖保羅充滿活力的皮涅羅斯區 Pinheiros。建築外觀由無數個刻意交錯、向外延伸的矩形方塊組成，具有極高的辨識度，宛如隨時充滿動態感的「Jenga 疊疊樂」或是復古的「像素風」巨塔，更讓建築物的 4 個立面，都呈現出不同的線條，而採用近似的顏色，能讓這個線條複雜的建築呈現一體感，與台灣很喜歡不同色彩的強調感截然不同。

建築採取「由內而外」的逆向邏輯進行設計，比起傳統辦公大樓一層層死板的平面規劃，團隊靈活運用不同空間概念，在內部導入樓中樓與挑高三層樓的空間配置。外觀上那些獨特的凸出體積，其實正是內部空間的延伸，每一個幾何方塊都精準對應著內部的實用辦公空間，並為使用者提供專屬的視野，當然採光通風也升級。

像素化的體量更在立面上創造出光影律動，隨著白晝與黑夜的光影推移，完全不需要任何動態機械裝置，就讓整棟建築的外觀充滿生命力。皮涅羅斯這個街區具備極強的包容力，能夠容納大膽的建築，而 Valente 大樓在這樣的環境脈絡下顯得恰如其分，從任何角度看都令人印象深刻。該建築目前主要作為當地的企業總部與頂級辦公空間使用。