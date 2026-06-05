誠品「日本職人工藝用品展」松菸登場　轉轉杯、緞帶書籤綴點生活空間

▲誠品「日本職人工藝用品展」松菸登場。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品松菸 24 小時書店首檔「日本職人工藝用品展」，即起至 7／5 於 3F FORUM 前廣場開展。引進各類日本職人工藝、生活器物、穿搭配件等近 500 件風格好物，主打兼具百年傳統工法與現代設計感的達人工藝品。包含能隨光影變幻的轉轉杯，以及如花草般細緻的緞帶書籤，都能輕鬆成為生活空間中的視覺亮點。

傳承日本福島「大堀相馬燒」陶瓷技藝的兩大百年陶瓷品牌透過用品展登台。將山形輪廓化作餐桌風景的京月窯富士山碗，外觀設計呈現出細膩美感，溫潤極具融合的色澤，細細把玩也可以；陶徳窯潑釉馬克杯由職人全手工拉胚製作，也展現出獨一無二的手作溫度。

知名設計品牌 CEMENT PRODUCE DESIGN 的經典復刻之作鳥鳴清酒器組。這款酒器透過內部的空氣對流設計，在斟酒的過程中會從酒器流瀉出陣陣鳥鳴聲，讓品酩時光變得更有風情。百年日本紡織品牌高田織物，則將簡約風格結合日本傳統紋樣，打造出高田織物零錢卡夾與高田織物筆帶等實用的收納好物。

日本緞帶品牌 SEE OH! Ribbon 緞帶書籤，以精緻的雷射雕刻設計結合柔軟的緞帶材質，打造出美麗的花草系列書籤，彷若真實花草垂墜的優雅美感，能為書架添上一抹歐式花園的浪漫；來自大阪的活版印刷品牌 Relieful 紙畫框，則推出輕巧且環保的紙質邊框，帶有不同花紋的凹凸邊框別具巧思，只要使用紙膠帶就能輕鬆裝飾牆面。

以日本摺紙工藝為靈感來源的 Lecrest 真皮零錢包，是由擁有百年手工棒球手套製作歷史的奈良三宅町所設計，一體成型的皮件厚度極薄，完美詮釋出柔美花瓣的精緻樣貌；運用長達 90 年工業光學鍍膜技術打造的夢幻逸品 illumiiro yura glass 轉轉杯，則可以在不同的角度與光線照射下，呈現如波光流轉般的光影效果，為日常飲水注入極光般的魔法。

可愛療癒風席捲全球，星巴克絕對不會袖手旁觀，近期因應夏天來臨推出的耍廢系列周邊，裡面默默有亮點，類似像 JellyCat 的咖啡樹設計，加上慵懶的可愛樹懶，根本就可愛爆表，其他還有吐司裝扮 MINI 熊寶寶專屬金星兌換禮，每個都 Cute 到不行，星迷們手刀衝起來吧。

呼應時下年輕族群熱愛包包掛飾與療癒小物風潮，星巴克全新推出造型鑰匙圈系列，將咖啡元素結合可愛角色設計，打造兼具潮流感、話題性與收藏價值的隨身配件。「抱抱咖啡樹懶鑰匙圈」超可愛的表情，還有個迷你樹懶相伴，柔軟毛絨材質的「咖啡雙豆相伴鑰匙圈」，以立體造型搭配金屬吊環設計，輕鬆點綴包款、鑰匙與日常穿搭。

此外，星巴克針對星禮程金星會員，也推出多款專屬兌換商品，包括可愛小熊、吐司裝扮 MINI 熊寶寶，以及包包掛飾與迷你收納小包，打造兼具話題性與收藏價值的限定系列。一樣走療癒系吊飾設計的「三明治小熊收納小包」，有趣外型還可收納隨身小物；「吐司裝扮 MINI 熊寶寶組」、「星巴克杯造型筆記本組」及「午睡無尾熊 TOGO 冷水杯」等商品，也以趣味設計與實用機能兼具的特色，讓會員開心入手。

而集結慵懶樹懶、悠閒無尾熊、咖啡豆先生的新周邊，包括系列杯款與生活商品，以「一起耍廢放空吧！」為主題在 6／3 登場，無論保溫杯、冷水杯與馬克杯呈現出的放鬆感，都能提醒使用者在步調快速、講求效率的日常裡，偶爾放慢腳步、留給自己片刻喘息，也是一種享受生活的方式。