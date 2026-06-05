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零食、泡麵天天吃小心了！營養師點名「超加工食品」吃多恐害健康

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▲▼超加工食品。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲泡麵雖然取得方便，但營養價值微乎其微。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉 ／台北報導　

工作忙碌、三餐外食，不少人習慣靠泡麵、零食或微波食品填飽肚子，不過這些看似方便的食物，許多都屬於「超加工食品」，營養師高敏敏分享，長期攝取過量可能增加肥胖、心血管疾病等健康風險，聽聽營養師教你如何吃才能比較康。

超加工食品（Ultra-Processed Foods）源自國際常用的NOVA食物分類法第四類，指的是經過多重加工程序製成，並添加一般家庭烹調較少使用的成分或食品添加物，例如人工甜味劑、色素、香料、乳化劑、穩定劑及防腐劑等。這類食品通常具有保存期限長、風味強烈、即開即食等特性，同時也常伴隨高糖、高鹽、高油脂等問題。

營養高敏敏指出，日常生活中不少常見食物都可能屬於超加工食品，包括：香腸、火腿、培根等加工肉品、汽水、含糖咖啡、風味果汁等含糖飲料泡麵與即食沖泡食品、微波食品、冷凍即食餐點、洋芋片、餅乾等零食、糖果、甜點與冰淇淋等都包括在內，雖然取得方便，但往往無法提供均衡營養。

▲▼超加工食品。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

研究發現，長期大量攝取超加工食品，也可能衍生更多健康問題，像是超加工食品在加工過程中可能流失部分天然營養素，卻增加糖、油脂與鹽分含量，容易造成熱量攝取過多，同時高糖、高鹽與高脂肪飲食，都可能提高慢性病風險，此外通常一吃就停不下來，部分食品添加物與飲食型態改變，都可能影響腸道菌相平衡。

▲▼超加工食品。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

那麼要怎麼吃才能健康些呢？營養高敏敏教你4招減少超加工食品攝取：

#用原型食物取代加工食品

例如選擇新鮮肉類、蔬菜、水果與全穀類，增加天然營養素攝取。

#升級泡麵吃法

泡麵可搭配青菜、水煮蛋或瘦肉，提升蛋白質與膳食纖維含量。

#零食換成天然食材

洋芋片可改為烤地瓜、毛豆或無調味堅果，增加飽足感與營養價值。

#養成看營養標示習慣

挑選成分較單純、添加物較少的產品，有助減少額外負擔。

關鍵字：

超加工食品, 健康飲食, 營養師建議, 泡麵健康吃法, 零食挑選技巧

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