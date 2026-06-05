Grand Seiko史上最精巧潛水錶誕生　高精準度出擊

▲Grand Seiko Spring Drive U.F.A.潛水腕錶「潮汐 Ushio 300」登台，SLGB023 藍面款330,000元。（圖／Grand Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本頂級製錶品牌Grand Seiko今（5日）在台發表Spring Drive U.F.A.潛水腕錶「潮汐 Ushio 300」，是品牌史上尺寸最精巧、且搭載最強精準度Spring Drive U.F.A.的潛水腕錶，採用比不鏽鋼輕盈30%且抗刮耐腐蝕的白鈦打造錶殼與鍊帶，並將錶徑微縮至40.8毫米，錶帶也更精進，具備三段式微調機制，可進行最多6毫米的精細調校外，專為搭配潛水衣設計的延長功能可額外增加18毫米，合計提供最多24毫米的調整幅度，提升休閒或日常紳裝穿搭的舒適度。





▲Grand Seiko Spring Drive U.F.A.潛水腕錶「潮汐 Ushio 300」綠面款SLGB025 ，330,000元。

Grand Seiko產品設計師吉田顯特別來台分享潮汐Ushio 300潛水錶設計理念，靈感汲取自環繞日本列島的浩瀚海洋，共推出展現深海層次的「深邃藍 SLGB023」，以及捕捉沿岸淺海日光波動的「靜謐綠 SLGB025」兩款腕錶，細膩的漸層面盤優雅勾勒出潮汐的波紋紋理，隨光影流轉折射出豐富的視覺層次。

潮汐Ushio 300潛水錶內在設計也不凡，搭載由Grand Seiko「信州時之匠工房」大師手工組裝的全新Caliber 9RB1 Spring Drive機芯，達年誤差僅正負20秒的高精準度，而過往位於錶背的動力儲存顯示首度移至面盤正面，讓佩戴者能輕鬆掌握72小時動力狀態。此外，取消日期視窗的純粹面盤設計，不僅讓潮汐紋理視覺張力更加完整，也讓日常調校更加直覺俐落。





▲Grand Seiko產品設計師吉田顯來台分享潛水錶設計理念。

歐米茄標誌性潛水錶海馬系列Planet Ocean腕錶也持續進化，呈現線條更為簡潔俐落的42毫米錶款，以拋光磨砂不鏽鋼錶殼搭配拋光藍色陶瓷錶圈，以及霧面處理的黑色面盤，配有鍍銠指針和覆以白色Super-LumiNova超螢光塗層的時標，而錶帶同樣設有可延長的齒桿式摺疊錶扣與潛水錶延伸裝置；搭載8912同軸擒縱大師天文台認證機芯，錶背改為飾以經典海馬徽章的5級鈦金屬旋入式底蓋，取代以往的藍寶石水晶後底蓋，整體厚度更纖薄。







▲歐米茄海馬PLANET OCEAN 600米系列42毫米腕錶，280,000元。（圖／歐米茄提供）