開始拒絕、懶得解釋了？5個跡象代表你正在變強大

▲先衡量自己的狀態，再決定是否答應他人請求。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉 ／台北報導

你是否發現，隨著年紀增長，越來越不想勉強自己迎合別人？以前害怕被討厭、擔心氣氛尷尬，現在卻開始懂得把自己的感受放在前面。這不代表變得自私，而是心理逐漸成熟的表現，以下5個跡象代表你正在變強大．

#不再為了配合別人犧牲自己的需求

很多人以前總習慣把別人的感受擺在第一位，即使疲憊、不願意，也很難開口拒絕。現在才發現，不需要無條件滿足所有人的期待，而是理解自己的時間、精力和情緒同樣重要。當你開始衡量自己的狀態，再決定是否答應他人的請求，其實是在建立健康的界線。

#不再執著每個人都喜歡自己

曾經一句批評就能影響整天心情，一個眼神就開始反覆檢討自己，但你開始慢慢會明白，每個人的價值觀、喜好與成長背景不同，不可能讓所有人滿意。當你不再把「被喜歡」當成自我價值的來源，就能把更多心力放在真正重要的人事物上。

#學會拒絕，也不再感到愧疚

「不好意思拒絕」幾乎是許多人共同的人生課題。但隨著經歷增加，你會發現每一次勉強答應，其實都在消耗自己，那些真正尊重你的人，也會理解你的選擇。

#不再急著解釋自己

有些人總習慣向所有人證明自己沒有錯，希望獲得理解與認同。當你心態夠穩定，你便能理解並非所有誤解都需要澄清，也不是所有質疑都值得回應，你會發現生活輕鬆許多。

#開始篩選讓自己舒服的人際關係

長大後最大的改變之一，就是懂得珍惜讓自己自在的人。比起維持表面的熱絡，你更願意把時間留給真心交流的人。那些總是消耗情緒、帶來壓力的人際關係，也逐漸被你拉開距離。這不是現實，而是一種對自己的保護。