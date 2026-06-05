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瑪麗蓮夢露百年誕辰　Blancpain重現她的鑽錶風采致敬

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▲▼ Blancpain 。（圖／公關照）

▲傳奇女星瑪麗蓮夢露是Blancpain藏家。（圖／Marilyn Monroe photos by Sam Shaw © 2026 Sam Shaw Inc. ）

記者陳雅韻／台北報導

6月1日適逢好萊塢性感女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）百年誕辰，縱使物換星移，她所代表的女性魅力、自信風格與文化影響力，至今仍深刻體現在時尚、藝術與流行文化之中，瑞士名錶Blancpain為紀念這位傳奇巨星，特別以她生前所戴的Blancpain鑽錶為靈感，打造7款獨一無二的Ladybird Tribute系列鑽錶，向其不朽精神與優雅風範致敬。

▲▼ Blancpain 。（圖／公關照）

▲瑪麗蓮夢露生前所戴的Blancpain 1940年代至1950年初問世的Art Deco風格鑽錶。（圖／Blancpain提供，以下同）

瑪麗蓮夢露生前曾擁有一只Blancpain珠寶錶，長年保存於其私人遺產之中，自1950年代後便鮮少公開亮相，直到2016年於洛杉磯Julien’s Auctions拍賣會上重新現身，隨後由Blancpain帶回位於瑞士Le Brassus的製錶工坊進行研究與保存，該鉑金鑽錶誕生於1940年代末至1950年代初，展現典雅的Art Deco裝飾藝術風格。

▲▼ Blancpain 。（圖／公關照）

▲Blancpain紀念瑪麗蓮夢露百年誕辰，推出7色獨一無二的Ladybird Tribute鑽錶，單只1,433,000元。

Blancpain以此為靈感，創作7款全球唯一的Ladybird Tribute系列鑽錶，七種色調分別為Peach Bud、High Risk Red、Black Beauty、Star White、Hot Pink、Golden Touch與Dynasty Pink，每一款作品分別鐫刻夢露英文名字「MARILYN」中的一個字母；搭載品牌自製Caliber 510超薄手動上鏈機芯，結合18K白金長方形錶殼與璀璨鑽石鑲嵌，並與雙圈小牛皮錶帶相映成趣。

▲▼ Blancpain 。（圖／公關照）

▲白色款Blancpain Ladybird Tribute鑽錶搭載Caliber 510超薄手動上鍊機芯。

美國實境秀女星「豐臀金」金卡達夏（Kim Kardashian）2022年出席MET Gala（美國大都會藝術博物館慈善晚宴），則穿上拍賣成交價逾1.4億元、瑪麗蓮夢露1962年為美國前總統甘迺迪獻唱生日快樂歌所穿的金色禮服，引起全場轟動，她為了塞進禮服在三周之內減重7公斤，也將頭髮染成和瑪麗蓮夢露一樣的金髮，不過引來批評，直指她激烈減重影響青少年的身心，無論輿論如何發酵，她再度成功創造了話題。

▲▼ Blancpain 。（圖／公關照）

▲金卡達夏於2022年MET Gala穿瑪麗蓮夢露1962年為美國前總統甘迺迪獻唱生日快樂歌所穿的金色禮服。（圖／路透社）

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關鍵字：

瑪麗蓮夢露, Blancpain, 金卡達夏

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