莫允雯被求婚後首露面放閃「遇到對的人」　傅孟柏剪髮被勸敗Versace墨鏡

記者鮑璿安／綜合報導

Versace發表2026 La Vacanza夏日度假系列，今5日找來莫允雯、傅孟柏同場演繹，莫允雯換上一身色彩繽紛的印花褲裝，正如她近期的好心情，日前宣佈被求婚的她首次公開露面，她也坦言「終於可以跟大家分享，很開心！」透露自己一直都有往這個方向規劃，遇到對的人自然就會往前進。





▲Versace發表2026 La Vacanza夏日度假系列，找來莫允雯（右）、傅孟柏同場演繹。（圖／記者鮑璿安攝）

莫允雯說自己最近正準備迎向人生新階段，也形容自己今天的穿搭，是一種「比較色彩，度假又清爽，但又用強烈顏色打破原本想像」的風格。她也特別提到，看見系列裡繽紛的色彩與花卉元素，會有一種很舒服的感覺，帶著華麗卻不厚重的度假氛圍。這次她以藍色襯衫搭配條紋丹寧迷你裙亮相，明亮寶藍與多彩條紋碰撞出鮮明節奏，視覺上很有夏天的熱度。傅孟柏則笑說自己今天「有長高」，不忘提到私下本來就很愛各式各樣寬鬆襯衫，今天才剛剪完頭髮，莫允雯還推薦他搭配墨鏡，以系列中的丹寧、皮革與條紋元素層疊出更粗獷的風格。





▲Versace讓高級訂製的精緻感與街頭輪廓自然交會。（圖／品牌提供）

系列從典藏檔案出發，將 Versace 一貫鮮明的義式美學，以更貼近當代的方式重新演繹，讓高級訂製的精緻感與街頭輪廓自然交會。從丹寧襯衫、印花真絲到俐落剪裁與黑金對比，都延續品牌招牌的華麗張力，也把性感、自信與不羈氣場濃縮進夏日衣櫥。同步登場的形象廣告 Versace Obsessed，則由攝影大師 Steven Meisel 掌鏡，透過新世代面孔與品牌傳奇影像同框，串起過去與現在，進一步凸顯 Versace 歷久彌新的視覺語言與無可取代的時尚辨識度。

▲LA VACANZA_Pivot NT$102,000。（圖／品牌提供）

本季矚目的Vivian麂皮手拿包以柔軟麂皮配上立體美杜莎細節，色調溫潤卻不無聊。另一款值得鎖定的是Pivot小號麂皮水桶包，以麂皮包身拼接深色皮革邊框，再綴上金色鍊帶與美杜莎徽章，輪廓俐落。

同場加映





▲宋雨琦這回以一襲白色百褶洋裝現身，手上的 Baguette 更是全身焦點，包身鋪滿亮片花卉刺繡 。（圖／品牌提供）





▲孟子義則以白色襯衫搭配柔和黃色下身，整體色調乾淨明亮，很有度假城市感 。（圖／品牌提供）

FENDI 迎來全新26 早秋男女裝系列，把視線從都市抽離，帶向威尼斯的潟湖、水波與島嶼風景，也進一步把威尼斯的傳統工藝揉進衣櫥裡。服裝裡能看到亮片、蕾絲、編織與皮革工藝彼此交錯，經典襯衫輪廓也被重新拆解詮釋，讓整體既保有優雅感，又多了更輕鬆的生活節奏。包款部分，除了宋雨琦示範的 Baguette 新作，FENDI Lui自然垂墜的皮革細節，展現更新鮮的視覺節奏。再加上本季吊飾靈感來自穆拉諾玻璃與潟湖美學，無論掛上包款或單獨成為造型細節，都像一件件縮小版藝術品。