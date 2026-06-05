雙手比臉更容易顯老！5個護手習慣幫助延緩老化

▲別讓乾巴巴的手部肌膚洩漏真實年齡。

記者曾怡嘉 ／台北報導

保養臉部早已成為許多人的日常，但你是否忽略了雙手？有調查指出，超過七成女性認為雙手比臉更容易暴露年齡。由於每天頻繁洗手、接觸清潔用品與紫外線，加上皮膚較薄、皮脂分泌較少，雙手往往比臉部更早出現乾燥、細紋與鬆弛問題。想讓雙手維持年輕狀態，不妨從以下幾個習慣開始養成。

1. 洗完手立刻擦護手霜

許多人護手霜買了一堆，卻總是忘記使用。

其實每次洗手後，皮膚表面的油脂也會一併被帶走，若沒有及時補充保濕，容易造成乾燥與細紋。建議在辦公桌、包包或床邊放置護手霜，養成洗手後立即補擦的習慣。

2. 手部也要做好防曬

很多人出門會擦臉部防曬，卻經常忽略手背。

手部長時間暴露在紫外線下，容易產生色素沉澱、斑點與老化現象。尤其開車、騎車或戶外活動時，更應將防曬產品延伸至手背與手指部位，必要時搭配防曬手套加強保護。

3. 做家事時戴上手套

洗碗精、清潔劑等化學成分，可能加速皮膚乾燥與屏障受損。洗碗、刷浴室或接觸清潔用品時，建議配戴防水手套，減少刺激物直接接觸皮膚的機會，幫助手部維持健康狀態。

4. 定期幫雙手去角質

除了臉部保養，雙手也需要適度代謝老廢角質。每周可進行1次溫和去角質，幫助改善粗糙觸感，讓後續保養品更容易吸收。不過頻率不宜過高，以免造成肌膚敏感或乾燥。

5. 補充水分與均衡飲食

皮膚狀態不只靠外在保養，也與生活習慣有關。攝取足夠水分、維持均衡飲食，並適量補充富含維生素C、維生素E及優質蛋白質的食物，都有助於維持肌膚健康與彈性。

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