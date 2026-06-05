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PUMA飛天小女警聯名薄底鞋、Crocs雲朵涼拖夏日必收！快閃店好逛又好拍

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記者鮑璿安／綜合報導

今夏鞋履話題正在熱潮上！PUMA攜手《飛天小女警》推出全新聯名系列，將童年記憶轉化為甜酷兼具的潮流單品，並延伸打造期間限定快閃店；Crocs則以「夏日補給站」巡迴企劃，集結Saturday假日系列與Miami邁阿密系列，從厚底輪廓到極簡線條，重新定義夏季鞋履的穿搭表情。

▲▼鞋履聯名。（圖／品牌提供）

▲▼鞋履聯名。（圖／品牌提供）

▲▼鞋履聯名。（圖／品牌提供）

▲Speedcat Ballet POWERPUFFGIRLS $2,880；Speedcat Go POWERPUFFGIRLS $3,280。（圖／品牌提供）

PUMA此次與《飛天小女警》的合作，進一步擷取角色花花、泡泡與毛毛所代表的鮮明個性，轉化為更完整的服裝與鞋履語言。系列以粉、藍、綠三大經典色調為主軸，推出短袖T恤、POLO衫等單品，在運動基礎中加入俏皮輪廓與甜酷氣質。最具焦點的，則是延伸自品牌薄底鞋家族的聯名鞋款，包含Speedcat、Speedcat Ballet與Speedcat Go，透過色彩拼接、蝴蝶結扣飾與角色細節，讓原本偏向運動復古的鞋型，多了更鮮明的少女風格與收藏亮點。

▲▼鞋履聯名。（圖／品牌提供）

▲▼鞋履聯名。（圖／品牌提供）

▲除了鞋款本身，PUMA也同步攜手日系餐廳 waku waku 打造期間限定快閃店。（圖／品牌提供）

除了鞋款本身，PUMA也同步攜手日系餐廳 waku waku 打造期間限定快閃店，打造出可拍照、可互動，也可品嚐限定餐點的沉浸式空間。現場規劃包含主題場景、聯名拍貼機、打卡贈貼紙活動，以及以系列視覺延伸而成的限定餐飲內容，整體調性維持在夢幻、輕盈又帶有童趣的氛圍之中。

▲▼鞋履聯名。（圖／品牌提供）

▲▼鞋履聯名。（圖／品牌提供）

▲Crocs也能成為夏日的輕盈首選，此次主打Saturday假日系列。（圖／品牌提供）

▲▼鞋履聯名。（圖／品牌提供）

▲Crocs 夏日補給站巡迴台北信義 A11，6/5 - 6/8。（圖／品牌提供）

▲▼鞋履聯名。（圖／品牌提供）

▲Crocs 卡駱馳 (女鞋) 假日雙色彩扣雲朵涼鞋-鶴紅色NT$1480。（圖／品牌提供）

Crocs也能成為夏日的輕盈首選，此次主打的Saturday假日系列，以更鮮明的厚底輪廓與金屬感細節為亮點，其中「假日雙色彩扣雲朵涼鞋」以4公分厚底帶出修飾比例的效果，再結合雙扣環設計與甜棕、鶴紅等色調，讓舒適導向的鞋款同時具備視覺存在感；「假日女款造型彩扣涼鞋」則透過更輕薄俐落的線條與類金屬光澤扣飾，呈現更偏都會的夏日風格。
至於Miami邁阿密系列，則以更簡約的方式呈現夏季氛圍，細帶設計、方頭輪廓與流線楔形鞋底，構成一種介於休閒與俐落之間的風格，焦糖粉、巧克力棕、白色與黑色等配色，也使整體更容易融入日常穿搭。

關鍵字：

PUMA聯名, 飛天小女警, Crocs涼鞋, 夏季潮流, 時尚快閃

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