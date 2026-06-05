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3種朋友不值得深交！習慣消耗你情緒　再熱絡都要留距離

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星座。（圖／IG）

▲以下3種朋友，看似只是個性問題，實際上若長期靠太近，很可能讓關係變成負擔。（圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

在人際關係裡，最累的往往不是沒朋友，而是把真心放錯地方。有些人剛認識時熱絡、健談，甚至看起來很懂你，但相處一段時間後，才會發現這段關係不但沒有讓自己變得更輕鬆，反而越來越疲憊。真正值得深交的朋友，應該能帶來安心與信任，而不是反覆消耗情緒。以下這3種朋友，看似只是個性問題，實際上若長期靠太近，很可能讓關係變成負擔。

1. 總是只想索取的人

這類朋友平時不一定常出現，但只要一開口，幾乎都是有事相求。可能是借東西、借錢、請你幫忙處理情緒，甚至把你當成24小時待命的傾聽對象。表面上像是依賴你，實際上卻很少真正關心你的狀態。友情本來就不是斤斤計較的交換，但如果一段關係裡總是你在付出、你在體諒、你在收拾，久了自然會失衡。真正的朋友會記得你的好，也願意在你需要時回應，而不是把你的善良視為理所當然。

2. 喜歡比較、見不得你好的人

有些朋友表面上會替你開心，話裡卻總藏著酸味。你分享升遷、戀愛、生活變好，他們第一時間不是祝福，而是拿自己來比較，甚至用玩笑語氣否定你的努力。這種人最明顯的特徵，就是很難真心欣賞別人的好。朋友之間有競爭心並不罕見，但如果一個人總在你發光時感到不舒服，甚至暗暗希望你失敗，那這段關係就很難走得長久。因為真正健康的友情，不會害怕彼此變好，反而會因為對方過得幸福而感到開心。

3. 愛說是非、沒有分寸感的人

還有一種朋友，看似只是嘴快、愛聊天，但相處久了會讓人很沒有安全感。今天他能在你面前評論別人的私事，明天也可能把你的秘密拿去當話題。這類人不一定有惡意，卻常常缺乏界線感，說話不留餘地，也不太在意別人是否因此受傷。真正值得深交的人，會知道什麼話該說、什麼事該保留，也會尊重彼此的隱私與情緒。一段讓人安心的友情，不是因為天天聯絡，而是你知道把心事交給對方，不會變成下一場聚會的談資。

關鍵字：

友情關係, 人際互動, 情緒管理, 朋友類型, 心理健康

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