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摩納哥王妃穿小眾牌美極了　全球唯一連身褲擄芳心

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▲▼ 摩納哥王妃 。（圖／翻攝IG）

▲夏琳王妃（左一）身穿D2LINE連身褲很亮麗，與摩納哥親王阿爾貝二世（左二）一同和賽車手維斯塔潘、凱莉皮奎特會面。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

記者陳雅韻／台北報導

摩納哥夏琳王妃衣著品味備受肯定，經常穿一線品牌新裝亮相，近日她與親王阿爾貝二世一同出席F1賽車雞尾酒會，與效力紅牛車隊的賽車手維斯塔潘（Max Verstappen）及其女友凱莉皮奎特（Kelly Piquet）相見歡，夏琳王妃所穿的綠色緞面連身裝驚豔全場，出自歐洲新興設計師品牌D2LINE，品牌特別強調此為獨一無二作品。

D2LINE是一個融合了保加利亞與瑞士背景的品牌，強調歐洲在地製造，主要選用來自義大利與法國的高級訂製面料，並由當地的專業裁縫師以手工和小批量的方式進行道德生產。D2LINE被夏琳王妃相中，選穿正面看來是優雅禮服，轉過身才發現是褲裝的連身裝，亮眼的色彩更為吸睛，屬於品牌高級訂製款，為全球僅此一件的非賣品。

▲▼ 摩納哥王妃 。（圖／翻攝IG）

▲夏琳王妃（右）訪問西班牙時穿Dior條紋洋裝。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

Dior是夏琳王妃另一愛牌，日前出訪西班牙時，她穿著Dior要價約15萬元的條紋中長洋裝，流露清新優雅氣息，而領口的領結與腰帶設計，讓她更顯神采奕奕，在不同場合之間輕鬆轉換時尚風格。

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關鍵字：

摩納哥王妃, 夏琳王妃

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