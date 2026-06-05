雨下不停總覺得身體很重？5種狀況可能是身體正在「積濕」

▲睡醒還是沒精神，可能是體內濕氣在作亂。

記者曾怡嘉 ／台北報導 （AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

明明沒熬夜，早上卻怎麼睡都睡不飽；工作一整天提不起勁，下班只想躺著滑手機。到了梅雨季，不少人會把這些狀況歸咎於天氣不好，但其實問題可能不只是下雨，而是身體也正在被「濕氣」影響，以下5種狀況檢視一下，你也中了嗎？

中醫認為，當體內水分代謝變差，濕氣累積過多時，身體就容易出現疲倦、沉重、沒精神等現象。雖然看不到、摸不到，卻會悄悄影響生活品質。

1. 起床像沒睡過一樣

真正的疲勞不一定來自工作。有些人明明睡滿7、8個小時，醒來卻覺得眼皮沉重、腦袋昏沉，甚至需要喝好幾杯咖啡才能進入狀態。

2. 肩頸總是緊緊的

很多人以為肩頸痠痛只是姿勢不良，但有時候那種「整個人卡卡的」、「筋骨伸展不開」的感覺，其實也可能與體內循環變差有關。尤其潮濕天氣來臨時，不少人會明顯感受到身體變得更沉重。

3. 下午開始浮腫

戒鹽、少喝飲料卻還是水腫？如果每天到了下午鞋子變緊、戒指拔不下來，甚至早上起床眼皮浮腫，可能代表身體水分調節能力出了問題。

4. 特別想吃甜食和重口味食物

很多濕氣重的人反而更愛吃甜食，當身體感到疲憊時，大腦容易渴望快速補充能量，因此更想喝手搖飲、吃蛋糕或炸物。

5. 明明沒生病卻總覺得沒精神

很累卻不是感冒，整天提不起勁，就連休假也恢復不了元氣。如果這種情況經常發生，或許該重新檢視自己的作息與飲食習慣。

想改善濕氣重，可以先從以下幾個重點做起，首先別把手搖飲當作白開水來喝，養成規律的喝水習慣更重要，再來盡量讓自己多流一點汗，找到機會就動一動，有助於血液循環，最後晚餐別太晚吃，晚吃又加上熬夜，容易增加身體負擔。

