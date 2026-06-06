AMOUAGE聯名文華東方把香水變下午茶　LOEWE開心果蠟燭同步登場

▲AMOUAGE秘密花園系列。

記者曾怡嘉 ／台北報導

喜歡下午茶又愛香氛的人有朝聖理由了！阿曼王室御用香氛品牌AMOUAGE首度以台灣作為亞太區聯名企劃首站，攜手台北文華東方酒店「青隅」，推出期間限定《秘密花園感性詩篇》緋紅朱槿聯名下午茶，把香水靈感變成一系列甜點與鹹點。

▲AMOUAGE X 文華東方酒店「青隅」《秘密花園感性詩篇》緋紅朱槿聯名下午茶（即日起至7月31日）。活動期間至「青隅」享用聯名下午茶，即可獲得 AMOUAGE 品牌限定香氛贈禮。（數量有限，贈完為止）。

此次下午茶以AMOUAGE全新香氛《Love Hibiscus 緋愛朱槿》為主題，將朱槿花、鹽味焦糖與乳香等香氣元素轉化為餐點設計。其中最吸睛的甜點包括「黑醋栗朱槿花慕斯荔枝凍蛋糕」，以鮮紅色外型呼應朱槿花盛開意象；「鹽味焦糖香草蛋糕」則重現香水中的焦糖甜香層次；而融合芒果、椰子與百香果的「熱帶風味奶霜蛋糕」，則帶來濃濃夏日感。

▲形象視覺中所出現的毛毛蟲，亦象徵著生命力與蛻變的過程。

鹹點同樣呼應香氛主題，「煙燻鴨胸焦糖青蘋果布里歐麵包」結合果香與煙燻風味，「炙燒天使蝦佐百香果脆餅」則以熱帶水果搭配鮮甜海味，增添豐富層次；「朱槿花荔枝鴨肝慕斯」則將花香與果香融入鹹點之中。

▲LOEWE 開心果香氛蠟燭，610g，9,000元。

LOEWE居家香氛系列則推出全新「開心果香氛蠟燭」，延續品牌以植物為靈感的創作方向，將開心果獨有的奶香與堅果氣息融入空間香氣之中。香氣前段帶有淡淡植物綠意，中段則逐漸轉為溫潤柔和的奶油堅果香，甜度適中、不顯厚重，適合喜歡美食調香氣又不想過於甜膩的人。