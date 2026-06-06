最容易存到第一桶金的星座TOP5　第一名竟不是金牛座！

▲存款成長關鍵不只在收入，更在於長期累積與消費習慣。

記者曾怡嘉／台北報導 圖／翻攝自FB/jtbc drama

有些人收入不一定最高，存款卻總能穩定增加，想存到人生第一桶金，關鍵往往不是賺多少，而是能否持續規劃、控制支出並堅持執行。從星座性格來看，有5個星座天生就具備理財優勢，看看你是否上榜了！

第5名 處女座：每一筆錢都花得有道理

處女座對數字相當敏感，消費前習慣比較價格、研究評價，很少因一時衝動而下單。雖然不一定是最節省的星座，但懂得把錢花在真正需要的地方。長期下來，財務狀況往往比同齡人更穩定。

第4名 天蠍座：擅長規劃長線布局

天蠍座看待金錢的方式偏向策略型，不喜歡把財務狀況攤在陽光下，卻默默為未來做準備。他們願意花時間研究理財資訊，也有耐心等待成果發酵，因此常能在不知不覺間累積可觀資產。

第3名 金牛座：穩定累積型代表

提到理財，多數人第一個想到金牛座，金牛座重視安全感，對金錢有天然的管理意識，花錢前會先評估是否值得。雖然不一定追求快速致富，但靠著穩定存錢與長期累積，往往能一步步達成目標。

第2名 摩羯座：把存錢當成目標管理

摩羯座最大的優勢是紀律，他們不容易被短期誘惑影響，也願意為了未來犧牲眼前享樂。對摩羯而言，存款數字不只是金額，更是一種成就感。因此無論收入高低，都能透過規劃逐漸累積人生第一桶金。

第1名 巨蟹座：最懂得為未來預留安全感

第一名不是金牛座，而是巨蟹座。巨蟹座重視家庭與生活穩定，對未來的不確定感相當敏銳，因此比起及時行樂，更傾向提前準備，許多巨蟹座習慣預留緊急預備金，也願意為長遠目標持續存錢。這種以安全感為核心的理財思維，反而讓他們更容易累積出人生第一桶金。