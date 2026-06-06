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Swatch水果色調錶迎盛夏　透視面盤秀玩心

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▲▼ Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch BRILLIANTLY BLUE錶（上）2,800元，Luminously Lemon錶（左）2,600元，Prismatically Pink錶2,250元。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch日前發表與AP（Audemars Piguet，愛彼）聯名的Royal Pop懷錶引發轟動，雖非限量款，依然引發全球搶購潮，Swatch再度成功創造話題外，常態錶款設計也不停歇，打造鮮豔亮彩的SMASH IT系列5款腕錶，以大膽、自信且充滿玩心的視覺魅力，引領錶迷踏入鮮豔亮彩的盛夏世界。

▲▼ Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch GLOWINGLY GREEN錶（左）5,050元，FUCHSIA LINES錶4,150元。

SMASH IT系列新錶設計靈感源自夏日的充沛能量，運用水果色調的繽紛色彩與果凍在陽光下閃耀的光澤質感，5款腕錶各自演繹Swatch的經典面貌，在透明面盤上融入細緻紋理與獨特圖案，錶殼均採用生物來源材質，是此永續材質首度運用於旗下的LADY系列產品中。

▲▼ Swatch 。（圖／公關照）

▲BABY-G +Plus BGA-15K系列錶款可換上甜甜圈造型吊飾，單只2,600元。（圖／BABY-G提供）

同樣以繽紛設計著稱的BABY-G，為兩用設計的BABY-G+PLUS推出全新BGA-15K系列，首創甜甜圈造型的兩用（Two-Way）手錶吊飾，導入可拆卸式錶圈與錶帶結構，無需使用任何工具，即可將日常配戴的腕錶輕鬆轉換為甜甜圈造型吊飾，可自由掛置於腰間或包款上，滿足每日多元造型的混搭需求，且錶款無鬧鈴功能，是最適合學生的考場友善錶款。

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關鍵字：

Swatch, BABY-G

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