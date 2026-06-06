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越想越煩、越想越累？5句高情商句子，幫你停止情緒內耗

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▲▼高情商句子。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

▲內耗時幫你情緒慢慢降溫，把注意力重新拉回當下。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

你是否也曾有過這樣的時刻？明明沒有發生什麼大事，卻總覺得心裡卡著一塊石頭，擔心工作、煩惱未來，甚至連休息時都無法真正放鬆。當焦慮找上門時，我們最需要的往往不是責怪自己想太多，而是一段溫柔的自我對話。以下幾句話，不妨先收藏起來，在心煩意亂時提醒自己。

1.「我現在感到焦慮，但我並沒有身處危險。」

提醒自己區分「感覺危險」和「真的危險」，當下情緒是真實的，但情緒不一定等於事實。當心跳加快、腦中開始不斷預想最糟情況時，不妨停下來看看周遭環境，告訴自己：「我此刻是安全的。」先穩定身體感受，情緒也會慢慢跟著緩和下來。

2.「我不需要一次解決所有事情。」

焦慮常來自把未來全部扛在肩上，把注意力拉回眼前，只做下一個最小步驟即可。很多時候，真正壓垮人的不是事情本身，而是試圖同時處理所有問題的壓力。與其想著完成整座山，不如先跨出眼前的一小步。

▲▼高情商句子。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

3.「這只是我腦中的想法，不一定會成真。」

大腦擅長預演風險，但預測不是預言。允許自己保留不確定性，有些擔憂看起來真實得像即將發生，但其實只是焦慮放大後的想像。

4.「我以前也度過過困難，這次可以一步一步來。」

回想過去曾克服的挑戰，能幫助建立心理韌性，降低無助感。當你覺得撐不下去時，不妨回頭看看那些曾經以為過不去，最後卻順利走過的時刻，那些經驗都是提醒：你比自己想像中更有力量。

5.「現在先照顧自己，再處理問題。」

焦慮時先休息、喝水、散步、深呼吸，通常比逼自己立刻想出答案更有效。很多問題不會因為熬夜苦想就獲得解答，但身體過度疲憊卻會讓情緒更加失控。先把自己照顧好，等心情穩定後，再回頭面對事情，往往能看得更清楚。

關鍵字：

焦慮舒緩, 心理健康, 壓力管理, 心靈平靜, 自我對話

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