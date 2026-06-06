JINS聯手Barbie、KlassiC.攜《我獨自升級》搶攻粉絲市場

記者曾怡嘉／台北報導

眼鏡不只是視覺配件，更成為展現個人風格的重要單品。近來眼鏡品牌不約而同推出重量級聯名企劃，從經典時尚偶像 Barbie 到超人氣動畫《我獨自升級》，以截然不同的設計語言搶攻潮流與動漫迷市場。

Barbie經典魅力化身墨鏡 JINS聯名系列閃耀登場

以全球知名時尚偶像 Barbie 為靈感，JINS攜手Mattel推出「Barbie x JINS聯名墨鏡系列」，即日起於全台JINS門市及官方線上商城正式開賣。

此次設計靈感來自Barbie在多種職業角色中配戴過的經典墨鏡造型，將品牌標誌性的時髦風格融入現代眼鏡設計。全系列推出3型3色共9款墨鏡，以貓眼框型為主軸，透過微微上揚的眼角線條，營造復古與摩登兼具的視覺效果。

細節部分也融入Barbie代表性的Barbiecore™元素，包括鏡腳內側刻印專屬經典標語，以及以Barbie梳子為靈感打造的鏡腳末端設計，凡購買聯名系列商品，還可獲得限定版專屬眼鏡袋與眼鏡布，增添收藏價值。

《我獨自升級》躍上鏡框 KlassiC.打造進化系眼鏡

另一邊，KlassiC.則攜手全球人氣動畫《我獨自升級》推出全新合作系列，以「UPGRADE THE WAY YOU SEE」為核心概念，將主角成振宇從E級獵人成長為闇影君主的進化歷程轉化為設計語言。

本次新品涵蓋「配到好系列」、「摺疊墨鏡系列」與「HANDMADE系列」三大主軸，滿足不同使用情境與造型需求。其中摺疊墨鏡主打便利收納與機能性，提供消費者更多元的穿搭選擇。

此外，品牌更邀請韓團AHOF成員簡志恩擔任形象演繹，作為《我獨自升級》的粉絲，他表示自己深受主角不斷突破極限的成長故事所吸引，也希望能持續挑戰自我、朝目標前進。對他而言，眼鏡與墨鏡不只是配件，更是轉換風格的重要關鍵。