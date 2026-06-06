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Seventeen成員JOSHUA秀名錶品味　戴積家先學組錶殼

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▲積家 。（圖／翻攝IG）

▲Joshua成為積家品牌摯友，示範MASTER CONTROL CHRONOMETRE Perpetual Calendar 大師系列天文台萬年曆腕錶。（圖／積家提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓男團SEVENTEEN 成員JOSHUA（洪知秀）是時尚圈寵兒，國際服裝周Prada大秀、Thom Browne秀都可見他的身影，近日他更進一步，成為瑞士名錶積家（Jaeger-LeCoultre）的品牌摯友，在首波形象照中連換三套造型，示範MASTER CONTROL CHRONOMETRE Perpetual Calendar 大師系列天文台萬年曆腕錶、REVERSO TRIBUTE DUOFACE SMALL SECONDS翻轉系列雙面雙時區小秒針腕錶與同系列小秒針錶，展現紳士風範。

▲積家 。（圖／翻攝IG）

▲Joshua佩戴積家REVERSO TRIBUTE MONOFACE SMALL SECONDS翻轉系列小秒針腕錶入鏡。

與積家展開合作，JOSHUA親手嘗試組裝經典Reverso 翻轉系列腕錶的錶殼， 在演藝圈積極追求突破的他，認為品牌對匠心工藝的極致追求，與他精益求精的專注態度不謀而合，雙方都秉持「精緻絕非流於繁複，而是關乎恰到好處的比例與精準手法」的創作理念前行。

▲積家 。（圖／翻攝IG）

▲Joshua以斯文造型搭配積家REVERSO TRIBUTE DUOFACE SMALL SECONDS翻轉系列雙面雙時區小秒針腕錶。

30歲的JOSHUA於2015年隨男團SEVENTEEN正式出道，身為隊內主唱組成員，以極具辨識度的嗓音與細膩表現力享譽國際，今年更展現全球文化影響力，先後受邀亮相第 83 屆金球獎、第 60 屆超級盃（Super Bowl）等國際活動。以首位出席金球獎的K-POP 男偶像身份亮相的他，當天以帥氣黑裝搭配法國珠寶品牌CHAUMET Torsade de Chaumet鑽石胸針與多款Bee de Chaumet 系列作品，成功搶鏡。

▲積家 。（圖／翻攝IG）

▲Joshua出席金球獎時佩戴全套CHAUMET珠寶。（圖／CHAUMET提供）

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關鍵字：

積家, Jaeger-LeCoultre, Joshua, CHAUMET, JOSHUA

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