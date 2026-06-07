指甲留長易斷裂？護甲油、修剪圓弧方形更耐用

記者李薇／台北報導 圖／for_everyoung10 IG、sooyaaa__ IG

指甲留長後容易斷裂，不一定只是指甲太脆，也可能和日常清潔、修剪方式、保濕習慣有關，若想讓指甲維持漂亮長度，重點不是一味等它長長，而是從減少外力傷害、補足滋潤度、調整生活習慣開始，讓甲面慢慢變得更有韌性。

1.修剪成圓弧方形，降低勾裂機率



指甲留長時不要剪得太尖或邊角太銳利，因為尖形甲容易受力集中，一碰撞就可能從側邊裂開，建議修成微圓弧的方形或橢圓形，邊緣用指甲銼單方向慢慢磨順，不要來回大力摩擦，才能減少分層與斷裂。

2.洗手後補護甲油，別只擦護手霜



很多人只記得擦護手霜，卻忽略指緣和甲面也需要保養，尤其常洗手、碰清潔劑、使用酒精消毒的人，指甲水分容易流失，建議洗手後可以在指緣周圍擦上護甲油或指緣油，再輕輕按摩到吸收，讓甲床周圍維持滋潤，指甲也比較不容易乾裂。

3.做家事戴手套，減少水與清潔劑傷害



指甲反覆碰水、洗碗精、清潔劑，容易變軟、變薄，也會讓原本留長的指甲更容易斷，建議洗碗、洗浴室、碰漂白水時戴上手套，平常也避免用指甲摳東西、開罐頭、刮貼紙，把指甲當工具使用，才是留長指甲最容易忽略的保養關鍵。