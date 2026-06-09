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平口、細肩帶加分細節！7個肩頸養護技巧　防曬、面膜都能讓肌膚更水嫩

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記者李薇／台北報導　圖／goyounjung IG、roses_are_rosie IG

夏天即將到來，平口、露肩的衣服絕對是必穿單品，露出性感美肩與脖子，但一般人要如何能夠像她們一樣，擁有白皙、無紋路的肌膚狀態？以下分享總共7招頸肩保養術，讓女性在夏天依舊能展露性感。

▲。（圖／IG）

【脖子保養技巧】

1.每週最好最一次的去角質，很多人甚至有脖子上底妝或是防曬的習慣，也要切記每天都要洗卸乾淨，否則將是老化的原因之一。

2.趁著夜間吸收能力最好的狀態下，由下往上的按摩方式，推抹保養品，達到撫紋的效果。

3.在保養品的使用上，應該與臉部相同，先用化妝水，再搭配其他保養，若是想要緊緻、淡化紋路，可以挑選抗老類保養，若是想要白皙，可以選用美白的系列。

4.日間也要特別做好防曬，以免加速肌膚老化。

▲。（圖／IG）

【胸前、肩膀保養技巧】

1.洗完澡之後，一周可以使用兩次去角質的單品，再敷上淨化美白效果好的海藻泥，或是膏狀的面膜，可以先敷再用保鮮膜包起來，將滋養成分密集注入約10到15分鐘，再進行清洗。

2.可以使用身體乳液，橫向由左到右逆時針畫圓按摩。

3.不只使用身體乳液，也可以將片狀面膜多餘的精華，抹在胸前，達到保養的效果。

關鍵字：

保養, 肩頸, 身體, 養膚, 護膚

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