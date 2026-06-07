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99%都曾做錯的夏季養膚習慣！曬傷先敷蘆薈膠反而無法補水

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記者李薇／台北報導　圖／goodal_official IG、naturerepublic_kr IG

夏日到來，台灣女性通常都很擔心曬黑曬黃，大多都會加強美白的肌膚保養，但有些錯誤的保養習慣，卻可能傷害到肌膚，導致狀態越來越糟，保養成分專家吳珮瑄就提出3大錯誤保養習慣，提醒女性要特別注意。

▲。（圖／IG）

NG護膚方法：曬傷馬上敷蘆薈膠

如果肌膚已經曬紅曬傷，第一道保養絕對不可以先用晚安凍膜、蘆薈膠，因為這些產品的成分含有50%到60%是高分子膠，會在肌膚形成一道膜，很容易讓後續保養吸收不進肌膚，建議還是先擦化妝水或是精華，讓營養成分注入，再用凍膜類的保養。

NG護膚方法：曬後檸檬片煥亮

當肌膚已經曬傷，很多女生會拿家裡的檸檬片敷臉，但檸檬片PH值約2到3，這很容易導致肌膚刺激，像是果酸類、左旋C、水楊酸等單品，也應該儘量少用，主要先以溫和的保濕最佳。

NG護膚方法：保養品冰冰箱

在夏天，很多人肌膚會有泛紅的問題，所以會把保養品冰在冰箱，像是蘆薈膠、晚安凍膜的凝膠類單品可以冰，但像是乳霜、乳液很有可能會結塊，因為這些單品含有乳化成分，其中，乳霜甚至會用到蠟來當作乳化劑，像是最常見的蜜蠟熔點是50度，因此，若是在低溫的狀態下，很有可能出現結塊的問題。

關鍵字：

吳珮瑄, 護膚, 保養, 蘆薈膠, 美容

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