假用心真曖昧的三大星座！TOP 1聊天熱絡、關心不斷　只是因為新鮮感

記者李薇／台北報導 圖／tvn_drama IG

有些人表面上看起來很貼心，訊息秒回、關心不斷，甚至會在你低落時主動出現，但真正談到關係定位卻總是含糊其詞，讓人誤以為自己被重視，最後才發現對方只是習慣性釋放曖昧訊號，以下盤點假用心、真曖昧的三大星座。

TOP 3：天秤座



天秤座很懂得營造舒服的互動氛圍，他們擅長傾聽、會說好聽話，也知道怎麼讓對方覺得自己很特別，但很多時候這份體貼未必代表喜歡，而是天秤不想讓場面冷掉，也不想讓任何人失望，他們容易在禮貌、好感與曖昧之間模糊界線，讓人分不清到底是被偏愛，還是只是被溫柔對待。

TOP 2：雙魚座



雙魚座的關心很容易讓人心動，他們會記得你的情緒、回應你的脆弱，也常用一種像戀人般的語氣安慰別人，但雙魚有時候只是沉浸在情緒交流裡，享受被需要、被依賴的感覺，卻未必真的想承擔一段關係，他們的用心看似深情，其實可能只是當下氣氛太到位，讓曖昧不自覺越演越真。

TOP 1：雙子座

雙子座最容易讓人誤會的地方，是他們可以在短時間內給出高度陪伴感，聊天熱絡、反應聰明、話題不斷，甚至會讓你覺得彼此非常有默契，但雙子的新鮮感來得快、轉移得也快，他們可能對你有興趣，卻不一定想把關係推進到明確承諾，當他們熱情上線時很像用心經營，冷下來時才會發現那其實更像一場曖昧遊戲。