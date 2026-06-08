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龍舟鯉魚旗躍上名菓鐵盒　神戶風月堂濃抹茶首度登台

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▲神戶風月堂端午禮盒。（圖／業者提供）

▲神戶風月堂端午禮盒以龍、鯉魚旗等節慶寓意設計外盒。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

端午節送禮想跳脫傳統油膩的粽子框架，日本百年神戶風月堂為台灣市場量身打造「台灣原創限定 端午包裝系列」，將經典甜點悉數換上充滿節慶感的新裝，此外還引進茶迷們期待已久的「濃抹茶限定系列」，佳節訪友絕對很有面子。

▲神戶風月堂端午禮盒。（圖／業者提供）

端午限定外盒包裝設計靈感來自「龍舟乘浪 × 鯉魚旗迎風 × 金河流轉」的節氣意象。盒上有著破浪前行的龍舟、迎風舒展的鯉魚旗與流轉的金色花瓣，將傳統節日氛圍轉化為精緻優雅的視覺風景，內有神戶風月堂自 1927 年問世以來的傳奇甜點「經典法蘭酥 GAUFRES」。強調職人以精準的烘焙工藝，烤出約 0.1 公分的極薄餅皮，達到層層酥脆口感，夾入濃而不膩的奶油內餡，風味輕盈且優雅。

▲神戶風月堂端午禮盒。（圖／業者提供）

除了專屬台灣的節慶包裝，許多民眾期待的「濃抹茶限定系列」也首度登台，主打嚴選日本宇治抹茶，並採用石臼研磨工藝保留下細緻的茶香與回甘韻味，系列包含薄燒餅皮夾入柔滑抹茶內餡的「濃抹茶迷你法蘭酥」，入口時微苦的茶香會先充滿口腔，隨後散發溫潤的回甘層次 。另一款「濃抹茶可可餅乾」則是將抹茶的茶韻與可可的醇厚甜香結合，外層餅乾酥鬆，在苦與甜之間取得完美平衡，留下深邃悠長的餘韻，非常適合當作日常的精緻午茶點心。

▲誠品「日本職人工藝用品展」松菸登場。（圖／記者蔡惠如攝）

▲誠品「日本職人工藝用品展」松菸登場。（圖／業者提供）

誠品松菸 24 小時書店首檔「日本職人工藝用品展」，即起至 7／5 於 3F FORUM 前廣場開展。引進各類日本職人工藝、生活器物、穿搭配件等近 500 件風格好物，主打兼具百年傳統工法與現代設計感的達人工藝品。像是如花草般細緻的緞帶書籤等，輕鬆成為生活空間中的視覺亮點。

▲誠品「日本職人工藝用品展」松菸登場。（圖／記者蔡惠如攝）

傳承日本福島「大堀相馬燒」陶瓷技藝的兩大百年陶瓷品牌透過用品展登台。將山形輪廓化作餐桌風景的京月窯富士山碗，外觀設計呈現出細膩美感，溫潤極具融合的色澤，細細把玩也可以；陶徳窯潑釉馬克杯由職人全手工拉胚製作，也展現出獨一無二的手作溫度。

▲誠品「日本職人工藝用品展」松菸登場。（圖／記者蔡惠如攝）

▲誠品「日本職人工藝用品展」松菸登場。（圖／記者蔡惠如攝）

知名設計品牌 CEMENT PRODUCE DESIGN 的經典復刻之作鳥鳴清酒器組。這款酒器透過內部的空氣對流設計，在斟酒的過程中會從酒器流瀉出陣陣鳥鳴聲，讓品酩時光變得更有風情。百年日本紡織品牌高田織物，則將簡約風格結合日本傳統紋樣，打造出高田織物零錢卡夾與高田織物筆帶等實用的收納好物。

▲誠品「日本職人工藝用品展」松菸登場。（圖／記者蔡惠如攝） ▲誠品「日本職人工藝用品展」松菸登場。（圖／記者蔡惠如攝）

日本緞帶品牌 SEE OH! Ribbon 緞帶書籤，以精緻的雷射雕刻設計結合柔軟的緞帶材質，打造出美麗的花草系列書籤，彷若真實花草垂墜的優雅美感，能為書架添上一抹歐式花園的浪漫。

關鍵字：

端午甜點, 濃抹茶, 日本工藝展, 神戶風月堂, 誠品松菸

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