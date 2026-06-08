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「科技涼感被」瞬降5度C　現出手省近6千元

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▲日比家族、東妮寢飾推夏季涼被優惠，最多可省近6千。（圖／品牌提供）

▲日比家族、東妮寢飾推夏季涼被優惠，最多可省近6千，圖中為Sanderson 親水性舒眠記憶枕，售價 3,680 元，特價 2,944 元，年中慶優惠一對 4,600 元。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近年出現極端氣候狀況，氣溫屢破新高，而端午節一過才迎來真正的體感夏季，換套有感的涼感寢具成為對抗高溫的直接投資。WENTEX 與 BOSSA 今夏主打高科技瞬涼冰絲、體感瞬間降溫 2 至 5 度 C 的高分子聚乙烯與醫療級親水棉膠；東妮寢飾則強勢推出實測 Q-MAX 涼感值達 0.478 至 0.502 的雙層紗與科技冰凍紗結合銀離子抗菌技術，趁年中慶祭出雙人涼感被加床包組合價近 4 折優惠，買一組就能省下 5,980 元。

▲日比家族、東妮寢飾推夏季涼被優惠，最多可省近6千。（圖／品牌提供）

▲Vallini單人印花涼感涼被，售價3,360元，特價 1,680 元，年中慶優惠任選兩組特價 2,980 元。

日比家族旗下多款寢具品牌，今夏推出多元的科技材質選擇，並推出優惠活動，包括有嚴選高科技瞬涼冰絲面料、Q-max值達 0.24 的「WENTEX 瞬涼冰絲雙人夏被」售價 5,960 元，特價 2,980 元；採用中空結構的錦綸纖維，配合針織方式強調柔軟光滑的手感與透氣散熱性的「Vallini 單人印花涼感涼被」，售價3,360元，特價 1,680 元；以高分子聚乙烯織造超涼感材質的「BOSSA 雙人高密冰絲親膚毯」，售價 5,960 元，特價 2,980 元。

▲日比家族、東妮寢飾推夏季涼被優惠，最多可省近6千。（圖／品牌提供）

▲WENTEX瞬涼冰絲雙人夏被，售價 5,960 元，特價 2,980 元，年中慶優惠任選兩組特價 4,980 元。

▲日比家族、東妮寢飾推夏季涼被優惠，最多可省近6千。（圖／品牌提供）

▲Somma絲光柔蘊雙人涼被，售價 6,980 元。

▲日比家族、東妮寢飾推夏季涼被優惠，最多可省近6千。（圖／品牌提供）

▲BOSSA雙人高密冰絲親膚毯，售價 5,960 元，特價 2,980 元，年中慶優惠任選兩組特價 4,980 元；

而枕頭也是散熱重點，採用創新冷凝工法製成的親水棉，具備微濕潤手感與瞬間涼爽感的「BOSSA 親水高彈釋壓枕」、以及雙面包覆醫療級親水涼感PU膠棉，原價 3,980 元，特價 2,380 元；表布結合天絲的「Sanderson 親水性舒眠記憶枕」，可滿足不同睡姿族群的需求，售價 3,680 元，特價 2,944 元，年中慶優惠一對 4,600 元。

「WENTEX 親水性記憶涼枕」上層採用源自醫療敷料技術的親水性PU棉膠，下層添加竹炭記憶棉強化抗菌與除臭機能，售價 3,360 元，特價 2,688 元，年中慶優惠一對 4,300 元；「BOSSA 涼感紗羽絲絨枕」採用超高分子聚乙烯涼感紗與Microfiber羽絲絨纖維，具備可機洗、速乾設計，年中慶特惠買一送一。

▲日比家族、東妮寢飾推夏季涼被優惠，最多可省近6千。（圖／品牌提供）

▲BOSSA親水高彈釋壓枕，售價 3,980 元，特價 2,380 元。

▲日比家族、東妮寢飾推夏季涼被優惠，最多可省近6千。（圖／品牌提供）

▲BOSSA 涼感紗羽絲絨枕，售價 2,560 元，年中慶特惠買一送一。
東妮寢飾旗下「TopCool涼感系列」今年也升級，強調冷氣不必開最強也能持續涼爽。包括新品TopCool沁涼雙層紗涼感系列，採用一被兩用雙層紗結構 。一面是高密度極細纖維的瞬涼裸睡紗，蓋上即感受冰絲涼感；翻至另一面則是100%雙層棉紗，氣溫轉涼後隨手翻面即可應對微涼秋季。

▲日比家族、東妮寢飾推夏季涼被優惠，最多可省近6千。（圖／品牌提供） ▲日比家族、東妮寢飾推夏季涼被優惠，最多可省近6千。（圖／品牌提供）

業者表示，百貨專櫃即日起至 9／17 展開年中慶優惠，「TopCool沁涼雙層紗涼感寢具系列」或「TopCool瞬涼裸睡紗涼感寢具系列」，雙人涼感被單件售價 1,980 元，任選2件特價 3,480 元；雙人涼感被＋床包組原價 9,960 元，特價 3,980 元。網路特賣通路則於 6／21 前推出「618 狂歡購物節」限時下殺，TopCool冰凍銀抗菌涼感被，特價 1,180 元起 ；TopCool冰凍銀抗菌涼感床包枕套組，特價 1,180 元起。另外還有 Jr. 超萌感凍系列涼感抱枕，原價 980 元，特價 480 元。

 ▲日比家族、東妮寢飾推夏季涼被優惠，最多可省近6千。（圖／品牌提供）

關鍵字：

冷感被, 涼感寢具, 年中慶優惠, Q-max值, 親水棉, 雙層紗, 科技冰凍紗, 東妮寢飾, WENTEX, BOSSA

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