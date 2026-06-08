fb ig video search mobile ETtoday

TWICE Momo超辣白襯衫側空美照！一身Miu Miu造型美成仙氣洋娃娃

>

記者鮑璿安／綜合報導

南韓人氣女團TWICE成員MOMO向來是時尚圈寵兒，近日她在社群曬出一系列最新美照，身穿來自Miu Miu Upcycled Collection的白色無袖上衣與同系列長裙，兼顧甜美和火辣風格，也立刻引起討論！

▲▼ momo 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ momo 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ momo 。（圖／翻攝自IG）

▲TWICE成員MOMO向來是時尚圈寵兒，近日她在社群曬出一系列最新美照，身穿來自Miu Miu Upcycled Collection的白色無袖上衣與同系列長裙，兼顧甜美和火辣風格。（圖／翻攝自IG）

MOMO在貼文寫下：「很喜歡 Miu Miu 將一件復古白襯衫和卡其長褲重新改造，打造出這套綴有花卉刺繡的服裝與背包！」仔細看能發現單品保留了襯衫門襟、鈕扣等細節，並透過解構重組設計，搭配大量銀色花卉刺繡與亮片裝飾，讓原本樸素的復古白襯衫煥然一新。側邊綁帶設計則巧妙勾勒腰身線條，露出纖細腰際，增添幾分輕盈性感。髮型方面，MOMO以標誌性的淺棕色中長髮搭配空氣感瀏海亮相，散發宛如洋娃娃般的精緻氛圍。

而整體造型最吸睛的亮點，莫過於她手上的Miu Miu Upcycled背包，以品牌標誌性的卡其色棉質面料打造，搭配焦糖棕皮革滾邊與束口細節，設有翻蓋、前置拉鍊口袋及側邊收納空間，兼具復古戶外風格與實用機能。近年來Miu Miu持續推動Upcycled計畫，透過蒐集古著服飾、軍裝及二手面料重新設計，打造兼具永續理念與時尚美感的限量單品。

同場加映

Gucci 全新發布《Beauty and the Bag》系列形象企劃第二篇章，邀來品牌大使、aespa 成員寧藝卓 NINGNING入鏡，將女性氣質中冷冽、性感與神祕的一面凝聚於畫面之中，只見她換上冷酷齊瀏海、煙燻妝造型十分受矚目。而這次形象的主角，正是 Gucci Paparazzo 包款，一款在柔軟輪廓與經典符碼之間，拿捏得恰到好處的新作。

鏡頭中的寧寧，展現出極具張力的雙重面貌，一套黑色透膚 GG Monogram 緊身造型，搭配深邃煙燻眼妝與冷黑長髮，讓整體畫面瀰漫近乎電影場景般的暗色魅力；懷中的黑色 Paparazzo 包則以醒目的 Web 紅綠織帶 與 Horsebit 馬銜鍊 劃破沉靜背景，令經典元素顯得格外鮮明。另一套造型則轉向滿版 GG 圖紋的柔滑輪廓，連同沙發與服裝一併墜入 Gucci 的復古宇宙。

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲鏡頭中的寧寧，展現出極具張力的雙重面貌。（圖／品牌提供）

關鍵字：

TWICE, MOMO, MiuMiu, Upcycled, 時尚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

一旦愛上就難分難捨的三大星座配對！TOP 1像朋友也像戀人快樂又幸福

一旦愛上就難分難捨的三大星座配對！TOP 1像朋友也像戀人快樂又幸福

最容易存到第一桶金的星座TOP5　第一名竟不是金牛座！

最容易存到第一桶金的星座TOP5　第一名竟不是金牛座！

「職場霸凌法」新制7月上路　過度壓榨、言語羞辱與排擠孤立都可能違法

「職場霸凌法」新制7月上路　過度壓榨、言語羞辱與排擠孤立都可能違法

世界盃倒數開踢！國家隊球衣日韓瘋狂洗版　足球熱系列回頭率拉滿 會說真話的朋友很難得！「遇到3種人」別放手　關鍵時刻最能拉你一把 Goyard近期最帥的包　2026全新中性郵差包型每天背都捨不得換 「人緣好壞，跟你待人無關」　幾個人生暗黑建議讓你更好過 皮克敏玩家必收6雙「舒適好走萬步鞋」　Salomon、NB到Air Max 95一次看 賭王學霸兒戴839萬「錶王」補辦婚禮　超模妻披Dior夢幻白紗 3種朋友不值得深交！習慣消耗你情緒　再熱絡都要留距離

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面