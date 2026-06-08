TWICE Momo超辣白襯衫側空美照！一身Miu Miu造型美成仙氣洋娃娃

記者鮑璿安／綜合報導

南韓人氣女團TWICE成員MOMO向來是時尚圈寵兒，近日她在社群曬出一系列最新美照，身穿來自Miu Miu Upcycled Collection的白色無袖上衣與同系列長裙，兼顧甜美和火辣風格，也立刻引起討論！





▲TWICE成員MOMO向來是時尚圈寵兒，近日她在社群曬出一系列最新美照，身穿來自Miu Miu Upcycled Collection的白色無袖上衣與同系列長裙，兼顧甜美和火辣風格。（圖／翻攝自IG）

MOMO在貼文寫下：「很喜歡 Miu Miu 將一件復古白襯衫和卡其長褲重新改造，打造出這套綴有花卉刺繡的服裝與背包！」仔細看能發現單品保留了襯衫門襟、鈕扣等細節，並透過解構重組設計，搭配大量銀色花卉刺繡與亮片裝飾，讓原本樸素的復古白襯衫煥然一新。側邊綁帶設計則巧妙勾勒腰身線條，露出纖細腰際，增添幾分輕盈性感。髮型方面，MOMO以標誌性的淺棕色中長髮搭配空氣感瀏海亮相，散發宛如洋娃娃般的精緻氛圍。

而整體造型最吸睛的亮點，莫過於她手上的Miu Miu Upcycled背包，以品牌標誌性的卡其色棉質面料打造，搭配焦糖棕皮革滾邊與束口細節，設有翻蓋、前置拉鍊口袋及側邊收納空間，兼具復古戶外風格與實用機能。近年來Miu Miu持續推動Upcycled計畫，透過蒐集古著服飾、軍裝及二手面料重新設計，打造兼具永續理念與時尚美感的限量單品。

同場加映

Gucci 全新發布《Beauty and the Bag》系列形象企劃第二篇章，邀來品牌大使、aespa 成員寧藝卓 NINGNING入鏡，將女性氣質中冷冽、性感與神祕的一面凝聚於畫面之中，只見她換上冷酷齊瀏海、煙燻妝造型十分受矚目。而這次形象的主角，正是 Gucci Paparazzo 包款，一款在柔軟輪廓與經典符碼之間，拿捏得恰到好處的新作。

鏡頭中的寧寧，展現出極具張力的雙重面貌，一套黑色透膚 GG Monogram 緊身造型，搭配深邃煙燻眼妝與冷黑長髮，讓整體畫面瀰漫近乎電影場景般的暗色魅力；懷中的黑色 Paparazzo 包則以醒目的 Web 紅綠織帶 與 Horsebit 馬銜鍊 劃破沉靜背景，令經典元素顯得格外鮮明。另一套造型則轉向滿版 GG 圖紋的柔滑輪廓，連同沙發與服裝一併墜入 Gucci 的復古宇宙。





▲鏡頭中的寧寧，展現出極具張力的雙重面貌。（圖／品牌提供）

