93歲還在創作　英國爵士藝術家讓BURBERRY風衣變畫布！多幅畫作首度公開

▲BURBERRY與英國知名藝術家昆丁布雷克爵士（Quentin Blake）聯名設計全新膠囊系列。（BURBERRY提供）



圖文／鏡週刊

BURBERRY攜手現年93歲、於2013年獲封爵士頭銜的英國知名藝術家昆丁布雷克爵士（Sir Quentin Blake）推出全新聯名膠囊系列，將其充滿想像力的經典插畫融入男女裝、童裝與配件設計之中。系列以品牌標誌性的防潑水熱帶Gabardine布料打造風衣，並結合羽毛圖騰與首度公開的藝術作品，讓童趣筆觸與英倫工藝交織出獨特魅力。

作為英國藝術與兒童文學界的重要人物，昆丁布雷克爵士近70年來創作無數膾炙人口的插畫。本次系列中的羽毛印花靈感源自他於1971年為古希臘喜劇作家阿里斯托芬《鳥》一書繪製的封面作品，同時加入多幅首度公開的畫作，描繪人物與自然互動的趣味場景。

印花絲綢貫穿了整個系列，亮點包括採用品牌最輕盈防潑水熱帶Gabardine布料製成的風衣，其中Pembury風衣搭配桑蠶絲襯裡與A字輪廓設計，Foxfield風衣則以立體刺繡點綴細節，每件單品內襯皆裝飾BURBERRY與昆丁布雷克爵士聯名專屬標籤，更具收藏價值。

▲航海藍長版熱帶Gabardine材質Pembury風衣。NT$119,000。（BURBERRY提供）

除此之外，印花絲綢洋裝、棉質T恤、針織衫，以及飾有全新刺繡圖騰的蘇格蘭製喀什米爾圍巾，也讓昆丁布雷克爵士的藝術世界以不同形式呈現在日常穿搭之中。

▲淡灰色羽毛印花裁片羊毛桑蠶絲混紡T恤。NT$55,000。（BURBERRY提供）

▲粉蜜色堅毅之樹棉質T恤。NT$20,900。（BURBERRY提供）

▲黑色堅毅之樹長袖棉質T恤。NT$23,500。（BURBERRY提供）

▲肉豆蔻米色堅毅之樹圖案窄版喀什米爾圍巾。NT$22,900。（BURBERRY提供）

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