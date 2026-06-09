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許路兒最新短髮照根本大學生　自曝剪上癮「留長就忍不了」

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（圖／取自許路兒IG）

▲許路兒又換髮型了。（圖／取自許路兒IG，下同）

圖文／CTWANT

不老女神許路兒又換髮型了！其實她五月初才剛剪掉一頭長髮，沒想到才過沒多久，她就自曝「剪上癮了，感覺留長了想再短一點點」，立刻又跑回沙龍微調。最新短髮照一曝光，那近乎完美的俐落側臉再度讓網友全看傻，直呼這凍齡狀態根本是剛入學的大學生！

這次許路兒再次修短的「童顏級短髮」，完全切中了2026年最流行的「慵懶精靈感」！比起一般死板的齊短髮，她這款造型在髮尾多了輕盈的層次與流動性，能極大化地修飾下巴與頸部線條，這也是為什麼她隨手一拍的側臉照會顯得這麼精緻、幼態，這種不費吹灰之力的時髦，正好完美呼應了今年時尚圈最推崇的低調奢華風格。

奔五這狀態合理嗎？許路兒短髮剪上癮自曝「留長就忍不了」網驚：這側臉根本大一新生！

這款髮型的日常整理核心就在於「不要太完美」！洗完頭後，記得先把髮根「逆向吹蓬」，創造出鬆軟的空氣感，接著順著當天的髮流隨性定型，讓髮尾保有一點點微微的、像剛起床般的凌亂感；最後在髮尾抹上一點點保濕度高、卻不黏膩的免沖洗護髮油，維持絲絲分明的健康霧光感，就能像她一樣隨性都有型。

奔五這狀態合理嗎？許路兒短髮剪上癮自曝「留長就忍不了」網驚：這側臉根本大一新生！

看著她剪完頭髮後滿意眨眼和舒爽的笑容，真的隔著螢幕都能感受到那股清爽與自信！夏天馬上就要到了，看完路兒這款讓人欲罷不能的「上癮短髮」，是不是也讓你燃起一股衝動，想立刻預約設計師一刀剪下去了呢？

延伸閱讀
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關鍵字：

周刊王, 許路兒, 剪髮

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