現代人「情緒化爆食」全面戒斷指南　寫日記、乾淨飲食重獲輕盈身心

▲申敏兒。（圖／取自illusomina IG，下同）

圖文／CTWANT

你是否也曾有過這樣的經驗：在結束了高壓疲憊的一天後，明明肚子並不餓，大腦卻瘋狂叫囂著想吃重口味的炸雞或高糖珍奶？在夜深人靜的Me Time裡，不知不覺一個人吞完了大量零食，隨之而來的卻是更深的罪惡感。這種現象並非你缺乏自律，而是大腦在試圖用食物麻痺未被好好消化的壓力。

想要真正戒掉情緒化爆食，靠的不是痛苦的節食與體重計上的數字，而是要建立健康的「情緒調節機制」，阻斷對高熱量食物的心理依賴。以下為你整理出四個點對點的身心修護管道，帶你用溫和、不具侵略性的正念美學，重新reset內心的食慾通道。

提升情緒的隱形覺察：每天固定「深呼吸冥想」搭配「情緒日記」，在虛假飢餓前拉開10分鐘的緩衝

情緒化爆食往往來得極其突然且具有強烈的侵略性，想阻斷大腦的衝動，關鍵在於提升日常的「自我覺察」。建議每天為自己安排一段純淨的時光，固定進行深呼吸冥想放鬆，這能有效降低體內皮質醇（壓力荷爾蒙）的分泌，讓緊繃的神經系統重新回歸平衡的微生態。當爆食的渴望湧上時，不要立刻向食慾妥協，試著翻開本子寫下此時此刻的「情緒日記」，記錄下自己現在是感到孤單、焦慮還是憤怒？透過文字將抽象的壓力具象化、柔焦瑕疵，大腦便能清晰分辨這是情緒作祟還是真正的生理飢餓，不著痕跡地在衝動與行為之間拉開理性的緩衝帶。

重新校準感官節律：落實「正念飲食」專注當下，用「更健康的食物」溫和滿足下午茶黃金期

在乾淨飲食的保養哲學裡，吃飯是一場神聖的體內清體儀式。當你坐下來用餐時，請試著關掉電視與手機，將所有感官專注於當下的食物。「正念飲食」主張仔細聆聽牙齒咀嚼的聲音、感受食材在口中散發的自然本味與溫度，這種專注能讓飽足感的訊號順暢傳回大腦，避免在無意識中吃進過多負擔。如果下午的點心時間或Me Time真的很想吃點東西療癒心靈，不用嚴格禁食，改用「更健康的食物（如天然堅果、莓果、無糖優格或黑巧克力）」來替代高糖高油的精緻甜點。學會與食物和平共處，拿捏好不過度飽和的節律，既能溫和滿足口腹之慾，又能阻斷內臟脂肪的囤積。

內在激素的全效修護：落實「充足睡眠」調節瘦素，用「運動鍛鍊」釋放堆積在體內的慢性發炎

情緒化爆食的背後，往往伴隨著身體機能的慢性發炎與內分泌失衡。想要從根本打造易瘦的健康發光好皮，每天的「充足睡眠」是絕對不容妥協的底層通道。高規格的睡眠品質能幫助身體有效調節體內的「瘦素（Leptin）」與「飢餓素」，從源頭阻斷隔天大腦對高熱量、高糖分食物的瘋狂渴望。此外，常年堅持瑜珈、慢跑或戶外「運動鍛鍊」，是比吃東西更高段位的舒壓外掛。運動時大腦分泌的內啡肽與多巴胺，能安全且高效地釋放堆積在肌肉與神經裡的負面能量。當體內的垃圾與斑點隨著汗水被代謝帶走，氣色與體態自然會呈現最細緻的亮麗光采。

構築心靈的鋼鐵防禦：主動進行「社交互動」尋求心理支持，用人的溫度取代加工食物的空虛代餐

我們必須時刻提醒自己：食物的存在是為了滋養身體，而不是用來當作逃避孤獨與壓力的不健康代餐。當你下班通勤感到空虛、極度想要依賴暴食來慰藉自己時，不妨打破孤立，主動進行「社交互動」。撥一通電話給懂你的閨蜜，或是跟家人、朋友見面聊聊近況，大方地向外界「尋求心理支持」。人類語言與情感交流所帶來的溫暖，比任何一塊精緻蛋糕或炸雞都更能深層填補心靈的凹陷。在生活中構築起充滿鬆弛感的情感防護網，學會傾聽內心真實的聲音，你也能不著痕跡地擺脫高熱量依賴，過上由內而外優雅、不反彈的永續逆生長生活。

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