i-dle薇娟也愛平價大包！仙氣私服曬PEDRO Demi走低調質感路線

記者鮑璿安／綜合報導

南韓人氣女團 i-dle成員曹薇娟（MIYEON） 近日以全新黑髮造型在社群分享日常美照，以一身黑色洋裝亮相，並寫下「喜歡到不行～」，看似簡單卻充滿細節感，其中肩上的 PEDRO Demi Maxi皮革肩背包成為整體穿搭亮點，價格親民好入手也掀起話題。





▲ i-dle薇娟也愛平價大包 。（圖／翻攝自IG）

曹薇娟選擇黑色滾白邊針織背心搭配同色系傘狀裙襬，下身再以個性十足的露趾膝下長靴增添造型層次，在甜美與酷感之間取得絕佳平衡。而最吸睛的莫過於肩上的 PEDRO Demi Maxi皮革肩背包，包款採用近年人氣持續攀升的半月輪廓設計，柔和弧線搭配俐落結構，呈現介於慵懶與精緻之間的時髦氛圍。深灰褐色調比經典黑色更具溫潤感，不僅百搭，也能為深色造型注入層次與質感。





▲Demi Maxi 皮革肩背包 - 深灰褐色$ 4,990。（圖／品牌提供）

Demi Maxi以 Grano壓紋小牛皮製作，皮革表面帶有細膩紋理，提升耐看度與高級感，包身線條流暢且具有份量感，大容量設計兼顧美觀與實用性，能輕鬆收納日常外出所需。肩帶則透過金屬扣環調節長度，可依照不同穿搭風格切換肩背或貼身背法，展現高度搭配彈性。無論搭配如曹薇娟這般的優雅黑色洋裝，或是日常牛仔褲、襯衫造型，都能輕鬆融入穿搭之中，成為提升整體質感的關鍵配件。

同場加映

對可愛的包款始終沒有抵抗力，在韓爆紅的包袋品牌 athé 即將來台快閃，品牌以法式優雅為靈感核心，擅長用皺褶、柔軟面料與蝴蝶結元素，做出介在甜美與率性之間的包款風格，也因此成為不少南韓時女孩與韓星私服中的高出鏡單品。這次更帶來台灣限定的珍珠奶茶系列，波點模樣少女心破表。





▲RUBAN 蝴蝶結包台灣限定款把色調往珍奶靈感延伸 。（圖／品牌提供）

