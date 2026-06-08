Vans把CORTIS同款洗衣房變快閃店！話題鞋回歸、限定「麥芽拿鐵」必喝

記者鮑璿安／綜合報導

Vans迎接品牌60週年，攜手日本福岡人氣潮流咖啡品牌NO COFFEE，在台北中山商圈打造期間限定快閃店，將經典黑白棋盤格元素與咖啡文化結合，更直接把男團CORTIS在廣告形象照中的「洗衣房場景」搬進店內，成為近期最具話題性的打卡新地標。





▲同步回歸的CORTIS同款 Authentic系列鞋款，鞋型以Vans誕生於1966年的經典輪廓為基礎 。（圖／品牌提供）



快閃空間延續NO COFFEE標誌性的極簡黑白風格，搭配Vans經典棋盤格地板與洗衣機裝置藝術，重現CORTIS形象廣告中的街頭氛圍。從入口到座位區都充滿濃厚滑板文化元素，讓人彷彿置身90年代美式街頭場景。除了話題十足的快閃空間，本次最大亮點莫過於同步回歸的CORTIS同款 Authentic系列鞋款，鞋型以Vans誕生於1966年的經典輪廓為基礎，保留低筒鞋身、橡膠外底與簡潔線條等標誌性設計，透過高彩度撞色拼接、藍白棋盤格圖案以及奶油白等復古配色重新演繹。





▲Vans X NO COFFEE 限定快閃店2026 年 6 月 5 日－6 月 13 日。（圖／品牌提供）

Vans與NO COFFEE也特別推出期間限定聯名飲品「Off The Malt」1966麥芽特調，靈感源自90年代美國青少年喜愛的Chocolate Malt奶昔，以濃縮咖啡為基底，加入麥芽、可可與無酒精威士忌糖漿，打造富有層次的復古風味。

同場加映

▲Speedcat Ballet POWERPUFFGIRLS $2,880；Speedcat Go POWERPUFFGIRLS $3,280。（圖／品牌提供）

PUMA此次與《飛天小女警》的合作，進一步擷取角色花花、泡泡與毛毛所代表的鮮明個性，轉化為更完整的服裝與鞋履語言，包含Speedcat、Speedcat Ballet與Speedcat Go，透過色彩拼接、蝴蝶結扣飾與角色細節，讓原本偏向運動復古的鞋型，多了更鮮明的少女風格與收藏亮點。除了鞋款本身，PUMA也同步攜手日系餐廳 waku waku 打造期間限定快閃店，打造出可拍照、可互動，也可品嚐限定餐點的沉浸式空間。現場規劃包含主題場景、聯名拍貼機、打卡贈貼紙活動，以及以系列視覺延伸而成的限定餐飲內容，整體調性維持在夢幻、輕盈又帶有童趣的氛圍之中。





▲除了鞋款本身，PUMA也同步攜手日系餐廳 waku waku 打造期間限定快閃店。（圖／品牌提供）

