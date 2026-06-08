石頭科技祭LINE Points 5%無上限回饋　洗地機首度下殺4折起

▲石頭科技推出618優惠。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

流汗浹背的季節裡，繁重的清潔家務總讓人壓力更大，適逢 618 網路優惠季。Roborock 石頭科技宣布 618 檔期優惠，包括旗下今年新款具仿生手臂、可抬高底盤的旗艦掃拖機器人 Saros 20，祭出與上市時相同的限時優惠價，熱門洗地機 F25 Ultra，也首度下殺至 16,618 元。

▲Saros 20 標榜可跨越高8公分的門檻地形。（圖／品牌提供）

Roborock 石頭科技旗艦機種 Saros 20，主打搭載可升降底盤，標榜能跨越最高 8.8 公分的雙層門檻，解決傳統機型容易被浴室或陽台門檻卡住的困擾。該機型搭載 AdaptiLift 智慧升降底盤 3.0 技術，透過主輪、輔助輪與智慧軸動機械足的三重升降結構，最高可跨越 4.5 公分「再」加上 4.3 公分、總計約 8.8 公分的雙層門檻 。此外，機身高度壓低至 7.98 公分（最低可進入 7.95 公分空間），強調能自由穿梭於低矮家具底部，減少清潔死角。

另搭載 AI 技術，偵測到重度髒污時會自動增強拖地下壓力。基座部分則具備 RockDock 高溫自清潔功能，可支援 100 度 C 熱水洗拖布與 55 度 C 熱風烘乾 。

6 月迎來 618 網路促銷主題日，石頭科技官網從 6／11 至 6／20 推出優惠方案，期間消費可享 LINE Points 1% 至 5% 回饋； 6／12 至 6／18 期間，再祭出 LINE Points 5% 無上限回饋。6／12 和 6／18 兩天限定，消費者只要下單 25,000 元以上的機型，就能直接獲贈限量風扇。

▲蒸氣洗地機 F25 Ultra；多功能吸塵器 H60 Hub pro。（圖／品牌提供）



優惠單品也包括旗艦掃地機器人 Saros 20，特價 32,980 元；Saros 20 水立方，特價 34,980 元；蒸氣洗地機 F25 Ultra，原價 39,900 元，6／18 前特價 16,618 元，並加贈清潔液 200ml 與循環扇；頂級多功能吸塵器 H60 Hub pro，原價 28,990 元，特價 10,618 元，並加贈集塵袋。

▲小米公布618家電優惠，85吋智慧電視特價4萬元有找。（圖 / 品牌提供）

小米即起至 6／22 展開「小米 618 年中購物節」，祭出 85 吋液晶電視 4 萬元有找，且針對天氣熱完全不想打掃的消費者，掃拖機器人也推出最低 55 折起的優惠，更透過全品類與 AIoT 優惠券禮包、滿額現折最高 2,000 元，以及滿額贈品與限定閃購，堆疊式優惠誘消費者出手。

6月即將進入下半年，也迎來一波 618 促銷，小米也針對旗下多款品類推出玲琅滿目優惠。年中購物節家電以智慧顯示器 S Mini LED 2026 85 型做帶路雞，原價 42,999 元，特價 39,999 元，現省 3,000 元用 4 萬元有找關卡切入市場，購機再送價值 3,299 元的 Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch 音響。

其他還有 75 吋的 S Mini LED 智慧顯示器，元價 29,995 元，特價 22,618 元，價差 7,377 元、等同直接打 75 折，還有 100 吋螢幕的 MAX 2025，原價 79,995 元，特價 69,999元；A 2026 65 型 4K 智慧顯示器，原價 13,999 元，特價 12,599 元就可以帶回家。

清潔家電則採取「降價與贈品雙管齊下」的優惠，Xiaomi 無線洗地機 W30 Pro，售價 7,499 元，特價 6,999 元。搭載 AI 三鏡頭全景識別系統的旗艦款 Xiaomi 掃拖機器人 5 Pro，售價 28,999 元，直接打出歷史最低價 55 折，特價 15,999 元，並加贈手持掛燙機；具備 dToF 雷達的基礎款 Xiaomi 掃拖機器人 5，售價 19,999元，特價 12,999 元，購機再加贈米家毛球修剪器 2。

品牌表示，6／7 至 6／11 智慧家電品類周期間，單筆消費達指定門檻（不含手機、平板與電視），可再加贈體重計 S200、烤麵包機或無線直髮梳；購買指定顯示器則加碼 400 元超商商品卡。此外，在 6／15 至 6／18 日期間也將釋出總值 6,180 元的優惠券禮包，AIoT 商品單筆滿額最高可現折 2,000 元，並提供購買特定機型，可用 618 元加購價值 799 元 Xiaomi 智慧攝影機 C302 的活動。