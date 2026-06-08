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職場最怕遇到3種「有毒同事」！愛抱怨、會搶功　每天上班都被消耗

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▲▼ 職場 。（圖／翻攝自IG）

▲職場最怕遇到3種「有毒同事」 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／綜合報導

在職場中，工作能力固然重要，但同事之間的互動往往更影響每天的工作心情，有些人雖然未必刻意傷害他人，卻可能因長期負面行為，成為團隊中的「有毒同事」，不僅降低工作效率，也容易引發人際壓力。以下3種類型最常讓同事感到疲憊，若長期存在於團隊中，甚至可能影響整體士氣。

1. 抱怨型：任何事情都能挑出問題

這類同事最大的特徵就是持續散播負面情緒。無論是主管決策、公司制度，甚至是日常工作安排，都能成為抱怨對象。雖然適度提出意見有助於改善問題，但抱怨型同事往往只看到缺點，卻很少提出解決方案。久而久之，不僅容易讓團隊陷入負面氛圍，也可能讓原本積極的同事逐漸失去工作熱情。

2. 搶功型：成果是自己的，責任是別人的

另一種常見的有毒同事則是「搶功型人格」。他們在專案成功時總是積極站到台前，強調自己的貢獻；但一旦出現失誤，卻傾向將責任推給團隊或其他成員。這類行為最容易破壞信任感，當團隊成員認為自己的努力無法被公平看見時，合作意願也會隨之下降，進而影響整體工作效率。

3. 八卦型：把辦公室變成情報中心

八卦型同事看似熱情、消息靈通，但經常透過討論他人私事建立人際關係。他們可能會分享未經證實的消息，甚至在不同同事之間傳遞敏感資訊。短期內或許能成為辦公室焦點人物，但長期來看，這類行為容易製造猜忌與不信任感。當員工擔心自己的談話內容被轉述時，團隊溝通品質也會受到影響。

關鍵字：

職場人際, 有毒同事, 工作壓力, 團隊士氣, 職場效率

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