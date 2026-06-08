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安格斯12星座一周運勢6／8-6／14　牡羊影響力拉高、天蠍避免試探

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊3.21～4.20

牡羊座這周同儕宮持續旺盛，人際圈、朋友聚會、訊息互動熱絡，你的影響力也被拉高。單身者容易在聊天、交流中間接產生曖昧好感，尤其朋友介紹、短程出遊、社群互動都可能帶來桃花。不過水星、金星與木星都聚在家庭宮，對交往中的牡羊來說，這周的你更在意兩人相處的默契，一起整理生活、討論居家安排或家人相關議題會讓情感更上層樓。

【星星教授安格斯 6/8-6/14 星座運勢】金牛會告別說不清楚的關係，處女可多讓另一半融入生活圈

金牛4.21～5.20

金錢宮的對流作用愈發明確下，這周金牛座不只在金錢、投資理財上更有想法，也會用更務實的眼光看待感情，單身者容易被價值觀穩定、生活有規劃、說話有分寸的人吸引，甜言蜜語式的交流或是不確定的曖昧關係，都可能在近期告終。有伴者適合在這周把想法說清楚，不要覺得都是小事就可忽略，小事累積起來也會變成心結。

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雙子5.21～6.20

雙子風趣、知性又健談的特質，這周能在太陽命宮之下帶來加乘的群眾魅力，也比過往更容易吸引他人注意。單身者桃花不缺，不需要太費勁就可能有人主動找你聊天、稱讚你，建議不要同時開太多情感視窗，給人過於博愛的誤會；有伴者本周容易在金錢、約會花費上出現小矛盾，試著更細節的溝通磨合價值觀或彼此對未來的期待，這些話題不一定浪漫，卻能讓關係更踏實。

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巨蟹6.21～7.21

感情上的敏感症候群在這個夏天持續發酵，巨蟹座近期運勢重點之一，就是找到與自我和解的方式，不論是想起過去的人、未完成的對話或曾經讓你受傷的模式，都要試著平復，命宮中入駐了金星，你的魅力、表達力與吸引力其實正在變強，懂得自處，也就能找到幸福。人際方面，對於太吵、太消耗、只會丟情緒給你的朋友，先保持距離會更好。

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獅子7.22～8.22

雖然獅子座在人群裡總是一副神采奕奕的模樣，但這周的你心裡卻未必完全輕鬆，太陽入駐11宮之下，近期人際互動交流熱絡，然而人多口雜，有些負面標籤還得等時間洗白。單身者這周對感情的感受會比表面更深，也容易因一句已讀不回、一次冷淡而開始胡思亂想。有伴者若老是故意裝得不在乎，這樣只會讓對方更難理解你。

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處女8.23～9.22

太陽照入了處女座的第十宮位，也悄悄將處女座的事業心推升到了最大值，這周的你在工作、金錢上顯得積極、幹練充滿企圖心，感情相對平淡些，單身者可因能力、認真態度而吸引他人注意，但多數情愫被你忽視。有伴者同樣需要保持生活與工作的平衡，試著讓另一半融入你的生活圈，一起參加聚會、討論共同目標是關鍵，但要注意別把工作壓力帶回關係裡！

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天秤9.23～10.22

這周九宮因太陽而大放光明，天秤也跟著走入一段視野大開的時期，近期的你會比以往更想認識不同背景、不同生活圈的人，單身者可能在旅行、課程、展覽、網路交流或跨領域社群中遇到讓你眼睛一亮的對象，工作場合也有被欣賞的機會，近期桃花開高走開喔！此時你的人氣同樣高漲，容易成為朋友間的協調者，不過記得別把所有人的情緒都攬到身上。

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天蠍10.23～11.22

天蠍這周的感情濃度很高，你對信任、佔有慾、情感深度與金錢界線特別敏感，親密宮位星象明亮，單身者可能被神秘、有故事感、情緒張力強的人吸引，也容易遇到讓你忍不住想猜心的人，有伴者本周適合談深層議題，例如承諾、親密需求、共同花費、信任感，但請避免用試探或冷戰逼對方證明愛你。

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射手11.23～12.21

這周的射手怎麼繞也繞不開關係的課題，太陽正落在第七伴侶宮位，模糊不明的曖昧或檯面下的情愫將被放大檢視。這周你想要追求的不只是玩樂，而會牽動更深的信任、安全感與情緒需求。交往中的射手，本周需要更多一點專注，別讓另一半感到孤單。此時的你人氣依然很高，但親密關係需要更多一對一的時間，不是把對方帶進所有熱鬧場合就好。

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摩羯12.22～1.19

雖然全副心力都放在日常物質生活上，但摩羯這周感情運正在默默升溫，單身者別太封閉，桃花好感開在職場、固定生活圈、健身運動、日常服務或合作互動裡，不要用「我很忙」推開靠近你的人，有些關心不是打擾，而是關係正在發芽。水、金與木星聚集伴侶宮，這是關係能量被點亮的一周，交往中的人若之前有誤會，有機會透過溫和溝通修復。

【星星教授安格斯 6/8-6/14 星座運勢】金牛會告別說不清楚的關係，處女可多讓另一半融入生活圈

水瓶1.20～2.18

雖然熱辣辣的夏日悄悄開始，不過屬於單身水瓶的戀愛春天現在才萌芽，太陽停在戀愛有關的宮位，你會更有玩心、更想展現個人特色，在興趣活動、創作場合、娛樂聚會、朋友邀約中都容易遇到桃花；而浪漫之外，交往中的瓶子彼此看似平常的日常互動、作息、健康與責任感會成為感情考題，有些小事若不注意，眼前的浪漫將一點一點的被現實磨掉。

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雙魚2.19～3.20

這周的感情像從心裡慢慢開花，家庭宮星光點點，你會比以往更需要安全感、熟悉感與被照顧的感覺，單身者不一定想往太熱鬧的場合跑，反而容易在老朋友、熟人介紹、居家聚會、舒服的環境裡遇到讓你放鬆的人。有伴者別擔心肉麻，約會、告白、撒嬌、製造一點儀式感，任何浪漫可愛的小互動，都會讓倆人關係更升溫。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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