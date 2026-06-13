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孫淑媚45歲狀態太驚人！韓系逆齡妝容美到像女團　4重點解析

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

出道至今超過30年的孫淑媚，近年依舊活躍於戲劇、電影與時尚活動，不只狀態維持得超好，更經常因為凍齡外貌掀起討論。纖細小蠻腰、明顯腹肌與人魚線線條，再搭配幾乎看不出年齡感的緊緻狀態，實在很難相信她今年已經45歲！

除了體態管理超強之外，孫淑媚近年的妝容風格其實也很值得研究。不同於過去偏濃感的舞台妝，現在的她更偏向韓系「低濃度高級感妝容」透過乾淨底妝、柔和眼神與自然輪廓線條，打造出成熟卻完全不顯年齡感的逆齡氛圍。

孫淑媚逆齡妝容重點1：原生感光澤肌比厚粉底更重要

仔細看孫淑媚近期妝容會發現，她的底妝幾乎都走原生肌光澤感路線，整體不會有太厚重的遮瑕感，而是保留肌膚自然紋理與微微反光感，讓皮膚看起來像天生就很好。尤其熟齡妝容如果粉感過重，反而容易顯乾、顯疲態；像她這種偏水光感的輕薄底妝，反而更能放大肌膚狀態，整張臉也會看起來更有年輕感與透明感。

45歲狀態太驚人！孫淑媚逆齡妝容3大重點解析，韓系逆齡妝容美到像女團

孫淑媚逆齡妝容重點2：太陽花睫毛讓眼神瞬間年輕

近期孫淑媚的妝容還有一個很明顯的重點，就是「根根分明的太陽花睫毛」不同於傳統濃密假睫毛，她更偏向保留睫毛束感與乾淨線條，讓眼睛放大但不會過度濃豔！尤其下睫毛也會特別刷出存在感，搭配低飽和奶茶色眼妝與微微下垂眼神，會讓整體有種介於貓系與兔系之間的韓系無辜感。這種畫法近年在韓國女團與韓妞妝容中其實也非常流行。

45歲狀態太驚人！孫淑媚逆齡妝容3大重點解析，韓系逆齡妝容美到像女團

孫淑媚逆齡妝容重點3：低飽和眼妝更顯高級

比起過去強調深色煙燻感，現在孫淑媚的眼妝幾乎都以灰棕色、奶茶色、大地色系為主。利用低飽和陰影去加深眼窩輪廓，再透過細緻眼線去放大眼神深邃感，整體會比濃黑眼妝看起來更輕盈，這類低濃度眼妝最大的優點，就是能保留成熟女人氣場，同時降低厚重感。

45歲狀態太驚人！孫淑媚逆齡妝容3大重點解析，韓系逆齡妝容美到像女團

孫淑媚逆齡妝容重點4：自然輪廓感才是小臉關鍵

除了五官本身很立體之外，孫淑媚也很懂得利用修容去放大輪廓線條。從顴骨下方到下顎線位置，都能看到很自然的陰影修飾，讓臉部線條看起來更乾淨俐落。尤其搭配俐落長髮、中分髮型或低馬尾的時候，整體更會有種「韓系冷感姐姐」氛圍，透過乾淨線條與鬆弛感，打造出很自然的逆齡狀態。

45歲狀態太驚人！孫淑媚逆齡妝容3大重點解析，韓系逆齡妝容美到像女團

孫淑媚逆齡妝容怎麼畫？

Step1：乾淨光澤肌

底妝重點是輕薄透亮，不要太厚重。局部遮瑕後，再加一點水光打亮，整體就會更有年輕感。

Step2：低飽和眼妝

用奶茶色、灰棕色眼影輕輕加深眼窩，眼線微微延伸眼尾即可，重點是自然深邃感。

Step3：太陽花睫毛

刷出根根分明的束感睫毛，下睫毛也要有存在感，眼神會瞬間變得更有精神。

Step4：自然小臉輪廓感

修容輕輕帶過顴骨與下顎線，不要太重，搭配裸粉色唇彩就很有韓系冷感姐姐氛圍。

45歲狀態太驚人！孫淑媚逆齡妝容3大重點解析，韓系逆齡妝容美到像女團

孫淑媚近年的狀態之所以會讓人驚艷，關鍵就在於她不是硬撐少女感，而是找到適合自己的「成熟逆齡路線」體態管理、腹肌線條，到現在偏韓系的低濃度妝容，都讓她整體散發一種自然又舒服的高級感。比起過度修飾，現在這種帶點鬆弛感、乾淨感與健康光澤的妝容，反而更容易讓人產生怎麼完全沒變老的感覺。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 孫淑媚, 妝容

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