fb ig video search mobile ETtoday

《我的王室死對頭》林智妍旅遊照「純真感」被熱議　5套私服穿搭解析

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

Netflix韓劇《我的王室死對頭》播出僅四集，林智妍（韓文：임지연）熱度不只憑穿越角色話題度衝上新高，近期她分享的峇里島度假私服風格，也開始被網友關注。這次她在峇里島分享的旅遊照片，幾乎都是以自然系穿搭亮相，簡單單品營造舒服、乾淨又帶點純真的氛圍，被韓國網友稱作是「李到晛墜入愛河的瞬間」。

林智妍度假穿搭

林智妍在近期分享了在峇里島的度假照，在陽光、白雲與綠意的襯托下，林智妍整體狀態看起來特別輕盈，讓不少網友直呼：「根本像大學生旅行照」、「私下很有純真感！」其中一套白色短褲的造型討論度最高。她以帶有馬甲輪廓的短版上衣搭配白色西裝短褲，同色系穿搭讓整體視覺看起來特別乾淨俐落。上衣的金色鈕扣與立體剪裁，也讓原本偏甜的單品多了幾分精緻感。搭配草編大包與長捲髮，不會過度性感，反而有種法式度假女孩的隨性。

《我的王室死對頭》林智妍戲外是陽光甜妹！峇里島旅遊照「純真感」被熱議，5套私服穿搭解析

林智妍韓系甜妹私服5造型

林智妍私服1：吊帶褲＋藍色上衣，「男孩感」更減齡

林智妍穿著黑色吊帶褲搭配亮藍色上衣的造型。這類吊帶褲其實很容易穿得過於休閒，但林智妍利用貼身短袖與亮色系包包點綴，讓整體多了活潑感。加上白色運動鞋與墨鏡後，整套很有韓國女生旅行時常見的「自然系男孩感」，不刻意裝可愛，但反而更顯年輕。

《我的王室死對頭》林智妍戲外是陽光甜妹！峇里島旅遊照「純真感」被熱議，5套私服穿搭解析

林智妍私服2：白色寬鬆洋裝，是她的「純真感」關鍵

寬鬆剪裁的白色長洋裝特別有記憶點。搭配編織帽、白襪與運動鞋，看起來就像日系電影裡會出現的女主角。這種造型的重點，其實不在身材曲線，而是整體氛圍感。略帶空氣感的寬鬆輪廓，加上淡妝與黑長髮，讓她呈現一種很舒服的自然感，是沒有距離感的好感穿搭。

《我的王室死對頭》林智妍戲外是陽光甜妹！峇里島旅遊照「純真感」被熱議，5套私服穿搭解析

林智妍私服3：粉紅針織＋牛仔褲，把春天感穿上身

林智妍私下其實很常穿牛仔褲，但她很懂得利用顏色提升少女感。像這套粉紅色短版針織上衣搭配高腰牛仔褲，就是非常典型的韓系日常穿搭公式。尤其柔和粉色搭配她的波浪長髮，在櫻花背景前特別有戀愛感。整體沒有過多配件，卻因為版型與色彩搭配得剛剛好，看起來乾淨又很有青春氛圍。

《我的王室死對頭》林智妍戲外是陽光甜妹！峇里島旅遊照「純真感」被熱議，5套私服穿搭解析

林智妍私服4：碎花上衣＋丹寧，最適合海島旅行

這套海上穿搭，也是可以讓不少女生直接複製的一套。林智妍以帶有微復古感的碎花短版上衣搭配高腰牛仔褲，再配上一副大框墨鏡，展現旅行感。這種穿搭其實很適合台灣夏天，尤其短版上衣搭配高腰褲，不只能讓比例看起來更好，也會比貼身洋裝更多一點率性。

《我的王室死對頭》林智妍戲外是陽光甜妹！峇里島旅遊照「純真感」被熱議，5套私服穿搭解析

林智妍私服5：印花細肩帶洋裝的「氧氣感」

林智妍這套印花細肩帶長洋裝，米杏色調搭配低彩度花卉圖案，在熱帶植物與陽光背景下，看起來特別柔和舒服。不同於過度性感的貼身剪裁，她選擇略帶寬鬆感的版型，加上簡單綁髮，反而更凸顯她原本清新的氣質。這類細肩帶洋裝近年也很受韓國女生歡迎，不需要太多配件，只要搭配平底涼鞋或球鞋，就能穿出很自然的夏日氛圍。

《我的王室死對頭》林智妍戲外是陽光甜妹！峇里島旅遊照「純真感」被熱議，5套私服穿搭解析

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

36度高溫怎麼穿才不悶？UNIQLO AIRism抗汗攻略公開，夏天告別濕黏臭

本週最值得關注的4雙球鞋！Stone Island x New Balance、Salomon新作、Nike R9復刻與Mind 001盤點一次看

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 我的王室死對頭, 林智妍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

最常把壞情緒留給家人的星座Top 3！第一名好脾氣是裝的　壓力全丟回家

最常把壞情緒留給家人的星座Top 3！第一名好脾氣是裝的　壓力全丟回家

舊愛挽回成功率最高的三大星座！TOP 1只要感受到被愛、浪漫就容易妥協　

舊愛挽回成功率最高的三大星座！TOP 1只要感受到被愛、浪漫就容易妥協　

腿粗的人每天堅持5個動作就能瘦　實測1個月下半身直接小一號

腿粗的人每天堅持5個動作就能瘦　實測1個月下半身直接小一號

CITIZEN鍛造碳面盤獨一無二　融入日式美學秀層次錶殼 成年人的友情也有保存期限？3個跡象判斷是否要人際斷捨離 玩具總動員吊飾只送不賣！ANESSA、海綿寶寶聯名防曬太生火 APM MONACO夏季首飾洋溢熱情魅力　經典小熊換穿摩納哥國旗裝 薪水一進來就消失？小心這「5個壞習慣」可能正在偷走存款 汶萊王子妃穿小碎花母女裝好甜　精選頂級童裝寵小公主 一旦愛上就難分難捨的三大星座配對！TOP 1像朋友也像戀人快樂又幸福

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面