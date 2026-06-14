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台式飯糰在美國爆紅！推薦台北3家必吃傳統飯糰名店

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

吃一顆就飽睏、令人愛又恨的「台式飯糰」近期在美國爆紅成為社群流量密碼，意外成了2026台灣之光？看著看著，你是不是也開始想念這份台灣古早味了？編輯們不藏私，推薦你3家台北必吃台式飯糰名店！

台式飯糰爆紅攻陷美國胃！

台灣街頭最經典的中式早餐之一「台式飯糰」為什麼突然在海外紅起來了？

近期，美國突然吹起一股台式飯糰熱潮——位於南加州的台式早餐店「義美Yi Mei」所販售的紫米飯糰因為美食TikToker拍攝開箱影片大力推薦，突然在社群平台上爆紅，許多外國KOL也紛紛分享試吃影片，甚至有人特地開車數小時，只為了一嚐這顆來自台灣的超級療癒食物（Comfort Food）！

外層香Q帶黏性的紫米、白糯米，包裹著肉鬆、菜脯、酸菜等鹹香配料，還有絕對不可少的標配酥脆油條，多層次口感讓不少外國吃貨一吃驚艷，更有人形容它是「台灣版墨西哥捲餅（Taiwanese Burrito）」，飽滿的外型、豐富的鹹香滋味是傳統台式飯糰大受歡迎的原因。

台式飯糰在美國爆紅！跟著「Taiwanese Burrito」熱潮，編輯推薦3家必吃傳統飯糰名店

「吃一顆睡到晚上」的都市傳說

台灣網友看到這波熱潮，紛紛開玩笑留言：「他們吃完會不會直接睡在車上？」也有網友幽默表示：「在台灣，我們都叫它安眠藥。」、「這顆劑量很大，新手要小心服用！」畢竟，台式飯糰在台灣可是有著「暈碳神器」、「斷片神器」的稱號，雖然美味，但高澱粉搭配油脂含量高的油條、肉鬆或肉類，一吃完就可能昏昏欲睡，一路飽睏到下午，這美味真讓人又愛又恨呀。

美國人竟然開起「Fan tuan party」？

台式飯糰熱持續燃燒，熱潮只增不退，目前紐約已有台式餐館推出「台式飯糰派對組合」，一顆暈炭還不夠，竟然還要揪團一起吃！這樣的飯糰局你敢參加嗎？

編輯不藏私：台北3家台式飯糰推薦

隨著傳統飯糰在美國大爆紅，這股熱潮也燒回台灣，你是不是也突然想吃飯糰了？由編輯推薦三家口袋愛店，上班日請小心服用！

台式飯糰在美國爆紅！跟著「Taiwanese Burrito」熱潮，編輯推薦3家必吃傳統飯糰名店

L編推薦－台北飯糰天花板：劉媽媽飯糰

有台北最強飯糰之稱的「劉媽媽」位於捷運古亭站附近，從早上5：30開門一路到接近中午打烊，排隊人潮始終不減。這裡的飯糰口味多樣，嚐鮮者必點正宗古早味「招牌紫米飯糰」，超人氣口味「起士三島豬排」連日本遊客都超愛，編輯個人特別喜歡拌入玉米的鮪魚口味。

台式飯糰在美國爆紅！跟著「Taiwanese Burrito」熱潮，編輯推薦3家必吃傳統飯糰名店

劉媽媽飯糰特色是米粒香Q，不過濕、不乾硬，店員包飯糰的技術一絕，緊實飽滿，拿在手上熱呼呼的吃下去真的超幸福。若太晚來可能有些品項吃不到，尤其是超受歡迎的紫米系列，想吃要趁早！

天編推薦－北車超人氣飯糰：飯糰霸

台北車站旁看起來超不起眼，卻總是排隊的「飯糰霸」，是不少在南陽街補習的學生，或是附近上班族的人氣店家。最大特色是現包飯糰份量紮實，口味也很多種，除了基本盤的配料油條酥脆、酸菜與肉鬆，還可以自己搭配內容物，自由度超高，最大人氣的應該就是鮪魚飯糰了，或是來個什麼都有的大總匯，但可能會一路飽到晚上！

台式飯糰在美國爆紅！跟著「Taiwanese Burrito」熱潮，編輯推薦3家必吃傳統飯糰名店

台式飯糰在美國爆紅！跟著「Taiwanese Burrito」熱潮，編輯推薦3家必吃傳統飯糰名店

H編推薦－再晚都吃得到的飯糰：世界豆漿大王

24小時營業的永和傳奇豆漿店，是半夜肚子餓的好去處。這裡賣的飯糰屬於細長形，外帶還會加上一層紙包裝隔油，十分貼心。編輯最喜歡「拌鹹甜」口味飯糰，配上帶有焦香味的豆漿，作為早餐或宵夜組合都令人滿足！店內有提供英日文菜單，冷氣全天候放送，也適合帶外國朋友來。

台式飯糰在美國爆紅！跟著「Taiwanese Burrito」熱潮，編輯推薦3家必吃傳統飯糰名店

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關鍵字：

美麗佳人, 飯糰, 台式飯糰, Taiwanese Burrito

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