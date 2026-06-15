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金色、薄荷綠打亮爆紅　韓妞都在畫的「濾鏡光感妝」解析

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

近期韓系妝容追求那種像開了濾鏡一樣的透明反光感，尤其金色、薄荷綠偏光打亮最近在韓團妝容裡出鏡率超高！

2026韓妝為什麼開始流行「彩色打亮」？

過去幾年韓妝主流幾乎都圍繞在「偽素顏」、「低飽和裸妝」與「乾淨水光肌」，但近期韓國彩妝圈開始明顯轉向更有存在感的「光感妝容」尤其從韓團舞台妝、韓星畫報到韓國彩妝新品，都能發現「彩色打亮」。

其中討論度最高的兩個趨勢，就是「金色打亮（Golden Glow）」和「薄荷綠打亮（Mint Highlight）」不同於過去歐美系強烈金屬光澤，2026韓妝更強調的是像皮膚自然折射出的透明感光澤，讓妝容看起來像自帶濾鏡般乾淨、精緻又有未來感！

2026韓妝趨勢必看！金色、薄荷綠打亮爆紅，韓妞都在畫的「濾鏡光感妝」解析

濾鏡光感妝和過去韓妝差在哪？

今年韓妝最大的改變，就是從過去強調「偽素顏感」，正式進化成更有光線感與氛圍感的「濾鏡光感妝」！比起以前單純追求乾淨無瑕，現在韓妞更在意的是肌膚在不同光線下呈現出的折射感、透明感與濾鏡感，讓妝容看起來像自帶柔光特效一樣乾淨又精緻。

因此「金色打亮」與「薄荷綠打亮」也漸漸成為2026韓國彩妝圈最熱門的兩個關鍵字。從韓團舞台妝、韓星畫報到近期韓國彩妝新品，都能看到彩色高光、偏光打亮與水光金屬妝大量回歸，整體妝感也比過去更強調光線折射與氛圍感。

尤其在夏季妝容與Y3K風格影響下，這種像開了濾鏡般的透明光感妝容，預計還會持續席捲今年韓國美妝圈！編輯也整理出「濾鏡光感妝」兩大關鍵趨勢，一次搞懂2026最紅韓妝重點！

2026韓妝趨勢必看！金色、薄荷綠打亮爆紅，韓妞都在畫的「濾鏡光感妝」解析

2026韓國濾鏡光感妝趨勢1：金色打亮重新回歸

如果說前幾年的韓妝流行「柔焦霧感」，那今年就是正式回到「發光肌」編輯觀察近期韓國女生很流行帶有香檳金、奶油金、蜜桃金調的高光妝感，但和過去歐美流行的超強打亮不同，現在韓系金色打亮更在意的是「光線感」而不是「厚重亮片感」。

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很多韓妞會把打亮輕輕疊在顴骨、眼下三角區、鼻頭與唇峰，讓肌膚看起來像從底層自然透光！近期許多韓國品牌也開始大量推出帶有濕潤光澤感的打亮產品，像是奶油霜狀高光、水光打亮棒，還有偏光細閃珠光盤，都在強調更貼膚、更自然的折射效果。

而金色打亮之所以重新流行，也和今年韓妝重新開始重視「輪廓立體感」有關。前幾年的妝容趨勢偏向低對比、淡五官，但2026年開始慢慢回歸光影層次與骨相感，因此金色高光再次成為妝容重點。

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o編筆記：金色打亮適合什麼膚色？

金色打亮其實特別適合亞洲黃肌與暖膚色，像是香檳金、蜜桃金這類色調，不只不容易顯髒，還能讓肌膚看起來更有透明光澤感。如果擔心金色太重，建議可以選擇帶一點奶油感或細緻偏光的質地，妝感會更自然，也更有現在韓妞流行的「千金光澤肌」氛圍。

o編筆記：金色打亮這樣搭配更顯高級

金色打亮特別適合搭配蜜桃色腮紅、裸光唇或奶茶色眼妝，能讓整體妝容看起來更有韓系千金感！既能提升肌膚透明感，也會讓五官看起來更精緻立體，整體氛圍溫柔又高級。

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2026韓國濾鏡光感妝2：薄荷綠打亮爆紅

除了金色打亮之外，近期韓網最熱門的就是「薄荷綠打亮」低一次聽可能會感覺有點難駕馭，但其實薄荷綠打亮並不是直接把臉畫成綠色，而是利用藍綠偏光與冷色珠光，打造一種像濾鏡般的冰透感！尤其在白光、閃光燈或舞台燈下，會出現非常漂亮的冷調反射光，因此最近許多韓團舞台妝與Y3K妝容都大量使用這種冷色高光。

編輯觀察許多韓妞尤其會把薄荷綠打亮放在眼頭、臥蠶前段或顴骨最高點，讓整體妝容看起來更有「濾鏡少女感」比起過去韓妝強調自然裸妝，現在韓國更流行一種像開了濾鏡般的透明冷光感，甚至帶點人魚感與未來感。

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o編筆記：薄荷綠打亮怎麼畫才不顯髒？

薄荷綠打亮的重點其實不是「綠色感」，而是利用冷色偏光去增加透明感！建議不要大面積刷在臉頰，可以少量點在眼頭、臥蠶前段或顴骨最高點，利用局部反光創造像濾鏡般的冰透感。

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這波趨勢其實也和近年很紅的Y3K、Chrome Makeup、水光金屬妝有很大關聯，韓妝不再只是追求像沒化妝，而是開始追求妝容在不同燈光下看起來有沒有濾鏡感！除了金色、薄荷綠打亮之外，近期韓國也開始大量出現冰藍色、粉銀色、淡紫色等偏光高光產品，讓整體妝容更有科技氛圍。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 韓妝, 打亮, 金色, 薄荷綠

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