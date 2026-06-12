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孔升妍演「大妃娘娘」成全劇黑馬！爆紅掀話題　私下穿搭也成效仿潮流

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

韓劇《21世紀大君夫人》由IU、邊佑錫主演，自開播以來評價好壞參半，卻也因此討論度始終居高不下，收視率不斷創新高，在韓國瞬間最高收視甚至衝破15%。而在最新第九、第十集中，一直被刻畫為反派的大妃娘娘無疑是一大亮點，隨著角色過去的心路歷程被揭密，在大結局前讓人看見身為「府院君之女」的他，更引人同情的複雜面向。

《21世紀大君夫人》孔升妍成全劇演員黑馬！「大妃娘娘」爆紅幕後話題多，IG穿搭也成效仿潮流！

《21世紀大君夫人》大妃娘娘孔升妍成黑馬

由孔升妍飾演的大妃娘娘，在劇情初期是與在理安大君對立面的反派，隨著最新集數揭示，在她冷酷的表面下，其實藏著為了坐上大妃娘娘之位許多不得不的犧牲。甚至在多年之前，兩人在尚未有王室利益競爭關係時，曾經也對未來的小叔理安大君產生情愫，所以才在情緒爆發時說出：「為什麼你現在才想當王？……我放棄了我的夢想、我的未來、我的心，但你為什麼一點也不願意放棄？」崩潰心境讓觀眾對其悲劇性命運產生同情心。戲外，孔升妍也憑著淋漓盡致的詮釋博得網友好評，在全劇迎來大結局之際成為IU、邊佑錫之外話題度最高的演員，過去的演藝作品、背景、IG、私服造型等等都獲得大量關注！

《21世紀大君夫人》孔升妍成全劇演員黑馬！「大妃娘娘」爆紅幕後話題多，IG穿搭也成效仿潮流！

《21世紀大君夫人》大妃娘娘孔升妍介紹：從SM練習生到青龍獎實力派

生於1993年2月27日的孔升妍，一開始其實是朝偶像圈發展，2005年經由選拔賽加入SM成為練習生，之後待了長達七年的時間，公司旗下的Red Velvet就是他同期的團體。在2012年首次嘗試演出戲劇《戀愛魔法鐘》之後，發現自己更喜歡演戲，所以決定深耕戲劇表演，在話劇、電視劇和電影都有不錯表現。2021年孔升妍更憑藉電影《寂寞佔線中》榮獲青龍獎最佳新人女演員肯定，晉升實力派，其他代表作品還有電影《找死凶宅》、Netflix影集《惡緣》等等。

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《21世紀大君夫人》大妃娘娘孔升妍介紹：韓國演藝圈姊妹檔

孔升妍雖然沒有從SM以練習生轉idol正式出道，不過，她的親妹妹卻在對家JYP幫她達成了曾經的夢想，就是三代天團Twice的成員俞定延。兩姊妹在影歌雙開花走花路，成為韓國演藝圈難得的姊妹檔。2016年到2017年間，兩人也曾一起主持過音樂節目《SBS人氣歌謠》。

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《21世紀大君夫人》大妃娘娘孔升妍IG穿搭盤點

孔升妍IG穿搭1

孔升妍私下的穿搭，尤其在出席活動時，風格基本上就像現代大妃娘娘一樣，以優雅端莊的造型襯托氣質。這一身荷葉邊下擺的黑色上衣拼接了帶著破碎感的白色荷葉邊，增加層次之餘也為基本的全黑穿搭添上一抹視覺亮點。荷葉邊的褶縐幅度恰到好處，不會過於夢幻或少女，再披上Oversized西裝外套婉約又大器。

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孔升妍IG穿搭2

身高165公分的孔升妍，也很會藉由穿搭來為自己打造完美比例。即使不像其他高挑女星動輒170以上，孔升妍利用稍微收腰設計的短身背心，搭配A字線條的長版風衣，最後配上一條高腰直筒牛仔褲，把「腰瘦又腿長」的細長型身材線條發揮的淋漓盡致，加上橄欖綠和深褐色的配色，讓她就像知性的韓系文青姊姊！

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孔升妍IG穿搭3

穿搭私服時，孔升妍也偶爾展現輕鬆可愛的一面，穿著十分接地氣的文字帽T時，把領口的抽繩打成俐落的蝴蝶結，而更大的亮點是她腰間滿滿的小型吊飾！她把小型的布偶吊飾成串繫在腰間，變成充滿童趣的偽腰帶，大妃娘娘也有俏皮少女的一面。

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孔升妍IG穿搭4

想要兼具氣質與小露性感怎麼穿搭？孔升妍用一件長版白襯衫打造「下身失蹤」造型，為了避免顯得過於輕浮，她選擇在長版襯衫外層壓上黑色背心和格紋西裝外套，為這份隨意的性感添加一點學院風，既符合自己以往的風格，又在不經意間小露性感，粗跟黑長靴的搭配也讓整體造型多了點個性。

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孔升妍IG穿搭5

對於將到來的夏季，也可以參考孔升妍的這一套造型搭配。夏天穿白色最清新，她以簡單的白色背心搭配雲朵感白色短裙，已經是減齡少女穿搭，再配上西部風格背心、寬筒馬靴，讓整體造型活潑起來。像這樣利用主題風格鮮明的單品搭配簡約的白色背心或白色短裙，很值得在今年夏天嘗試。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 孔升妍, 穿搭

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