fb ig video search mobile ETtoday

營養師點名33種優質全穀雜糧　體態管理、腸道健康一次顧

>

▲▼營養師教吃五穀雜糧。（圖／）（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲以五穀雜糧替換米飯，有助於血糖維持穩定。（圖／AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

你每天吃下肚的主食，不只是提供飽足感，更和血糖穩定、腸道健康及能量代謝息息相關。營養師高敏敏建議，每日主食可將至少三分之一替換成未精製的全穀雜糧，不僅能增加膳食纖維攝取，也有助於延長飽足感，讓飲食更均衡。

營養師高敏敏解釋，所謂全穀類，是指保留麩皮、胚乳及胚芽等完整結構的穀物，因此能保留較多膳食纖維、維生素與礦物質。相較於白米、白麵包等精製澱粉，全穀雜糧的營養密度更高，也較有助於維持血糖穩定。

全穀雜糧主要可提供蛋白質、碳水化合物、維生素B群、膳食纖維及多種植化素。其中維生素B群有助維持能量代謝，膳食纖維則能促進腸道蠕動，幫助維持消化道健康。

▲▼營養師點名33種優質全穀雜糧。（圖／翻攝自fb/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#營養師推薦33種全穀雜糧　日常餐桌就能輕鬆加入

米類

糙米、胚芽米、小米、紅米、黑米、紫米、五穀米、十穀米。

其中糙米保留完整麩皮與胚芽，纖維及礦物質含量較高；胚芽米口感接近白米，適合作為全穀飲食入門選擇。黑米與紫米則含有豐富花青素，是近年相當受到歡迎的健康主食。

麥類

燕麥、蕎麥、小麥、大麥、藜麥。

燕麥富含β-葡聚糖，是許多人熟悉的健康穀物；藜麥則因含有完整胺基酸，被視為優質植物性蛋白來源。大麥中的膳食纖維也有助於維持腸道菌相平衡。

豆類

紅豆、綠豆、花豆、皇帝豆、鷹嘴豆、扁豆、豌豆、蠶豆。

豆類除了提供澱粉外，也含有植物性蛋白質與膳食纖維。其中鷹嘴豆、扁豆近年更成為健身族群與蔬食族喜愛的食材之一。

根莖類

地瓜、馬鈴薯、南瓜、山藥、芋頭、蓮藕、蓮子。

許多人誤以為只有飯麵才算主食，但根莖類同樣屬於全穀雜糧類食物。地瓜與山藥富含纖維，南瓜則含有β-胡蘿蔔素，可作為日常主食替代選項。

其他穀雜糧

玉米、薏仁、荸薺、栗子、菱角。

這類食材雖然常被當作點心或配菜，但其實也含有相當比例的碳水化合物，食用時應納入主食份量計算。

當每日主食有三分之一以上改為未精製全穀雜糧後，除了能增加營養素攝取，也可能帶來以下優點，像是有助維持血糖穩定、延長飽足感、增加膳食纖維攝取量、幫助腸道蠕動與排便順暢、支持能量代謝，營養師也提醒，循序漸進替換更容易成功。

若平時習慣吃白飯或白麵，建議先從少量替換開始，例如白米與糙米以2比1混合烹煮，讓腸胃有時間適應較高的纖維量。同時也別忘了搭配足量蔬菜、優質蛋白質及適當飲水量，才能讓營養攝取更加均衡。

關鍵字：

標籤:**全穀飲食, 健康主食, 血糖穩定, 膳食纖維, 營養師推薦

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

一旦愛上就難分難捨的三大星座配對！TOP 1像朋友也像戀人快樂又幸福

一旦愛上就難分難捨的三大星座配對！TOP 1像朋友也像戀人快樂又幸福

假用心真曖昧的三大星座！TOP 1聊天熱絡、關心不斷　只是因為新鮮感

假用心真曖昧的三大星座！TOP 1聊天熱絡、關心不斷　只是因為新鮮感

最容易存到第一桶金的星座TOP5　第一名竟不是金牛座！

最容易存到第一桶金的星座TOP5　第一名竟不是金牛座！

「職場霸凌法」新制7月上路　過度壓榨、言語羞辱與排擠孤立都可能違法 會說真話的朋友很難得！「遇到3種人」別放手　關鍵時刻最能拉你一把 世界盃倒數開踢！國家隊球衣日韓瘋狂洗版　足球熱系列回頭率拉滿 Goyard近期最帥的包　2026全新中性郵差包型每天背都捨不得換 「人緣好壞，跟你待人無關」　幾個人生暗黑建議讓你更好過 皮克敏玩家必收6雙「舒適好走萬步鞋」　Salomon、NB到Air Max 95一次看 賭王學霸兒戴839萬「錶王」補辦婚禮　超模妻披Dior夢幻白紗

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面