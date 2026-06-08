營養師點名33種優質全穀雜糧　體態管理、腸道健康一次顧

▲以五穀雜糧替換米飯，有助於血糖維持穩定。（圖／AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

你每天吃下肚的主食，不只是提供飽足感，更和血糖穩定、腸道健康及能量代謝息息相關。營養師高敏敏建議，每日主食可將至少三分之一替換成未精製的全穀雜糧，不僅能增加膳食纖維攝取，也有助於延長飽足感，讓飲食更均衡。

營養師高敏敏解釋，所謂全穀類，是指保留麩皮、胚乳及胚芽等完整結構的穀物，因此能保留較多膳食纖維、維生素與礦物質。相較於白米、白麵包等精製澱粉，全穀雜糧的營養密度更高，也較有助於維持血糖穩定。

全穀雜糧主要可提供蛋白質、碳水化合物、維生素B群、膳食纖維及多種植化素。其中維生素B群有助維持能量代謝，膳食纖維則能促進腸道蠕動，幫助維持消化道健康。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#營養師推薦33種全穀雜糧 日常餐桌就能輕鬆加入

米類

糙米、胚芽米、小米、紅米、黑米、紫米、五穀米、十穀米。

其中糙米保留完整麩皮與胚芽，纖維及礦物質含量較高；胚芽米口感接近白米，適合作為全穀飲食入門選擇。黑米與紫米則含有豐富花青素，是近年相當受到歡迎的健康主食。

麥類

燕麥、蕎麥、小麥、大麥、藜麥。

燕麥富含β-葡聚糖，是許多人熟悉的健康穀物；藜麥則因含有完整胺基酸，被視為優質植物性蛋白來源。大麥中的膳食纖維也有助於維持腸道菌相平衡。

豆類

紅豆、綠豆、花豆、皇帝豆、鷹嘴豆、扁豆、豌豆、蠶豆。

豆類除了提供澱粉外，也含有植物性蛋白質與膳食纖維。其中鷹嘴豆、扁豆近年更成為健身族群與蔬食族喜愛的食材之一。

根莖類

地瓜、馬鈴薯、南瓜、山藥、芋頭、蓮藕、蓮子。

許多人誤以為只有飯麵才算主食，但根莖類同樣屬於全穀雜糧類食物。地瓜與山藥富含纖維，南瓜則含有β-胡蘿蔔素，可作為日常主食替代選項。

其他穀雜糧

玉米、薏仁、荸薺、栗子、菱角。

這類食材雖然常被當作點心或配菜，但其實也含有相當比例的碳水化合物，食用時應納入主食份量計算。

當每日主食有三分之一以上改為未精製全穀雜糧後，除了能增加營養素攝取，也可能帶來以下優點，像是有助維持血糖穩定、延長飽足感、增加膳食纖維攝取量、幫助腸道蠕動與排便順暢、支持能量代謝，營養師也提醒，循序漸進替換更容易成功。

若平時習慣吃白飯或白麵，建議先從少量替換開始，例如白米與糙米以2比1混合烹煮，讓腸胃有時間適應較高的纖維量。同時也別忘了搭配足量蔬菜、優質蛋白質及適當飲水量，才能讓營養攝取更加均衡。